Danas još uglavnom južina, ali idu kiše i nevere na Jadranu. Od nedjelje spremite se na snijeg!

Ciklona sa središtem iznad Tirenskog mora uz frontalne poremećaje donosi nam promjenu vremena i velike količine vlažnog zraka uz južinu. Ta će ciklona povući krajem tjedna osjetno hladniji zrak sa sjevera.

Prijepodne je pretežno oblačno s povremenom kišom na moru i u zaobalju. Na širem riječkom području i u gorju mjestimice obilnije oborine, dok prema jugu do sredine dana može već biti grmljavine. Središnja Hrvatska i istok zemlje uglavnom suhi. Na moru izražena južina, lokalno olujno jugo. U Slavoniji slab do umjeren jugoistočnjak. Temperatura od 5 do 9 stupnjeva, duž obale i na otocima između 11 i 14 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj oblačno, ponegdje kiša, sve jača, lokalno i obilnija prema večeri. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, krajem dana u gorju na udare olujan. Temperatura će biti slična današnjoj, oko 11 °C.

Na istoku oblačnije, povremeno s kišom. Malo sunca moguće u Srijemu. Uz slab do umjeren jugoistočnjak temperatura i dalje visoka za doba godine, oko 13 ili 14 °C. Navečer okreće na sjeveroistočnjak.

U Dalmaciji u drugom dijelu dana moguće su nevere. Past će lokalno obilna kiša ponegdje praćena grmljavinom, osobito navečer. Jugo i dalje jako i olujno, mjestimice s orkanskim udarima. Temperatura će biti bez veće promjene, od 14 do 16 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju tmurno, kišovito, lokalno s obilnim oborinama. Okreće na buru, navečer u jačanju, pa će imati olujne udare, osobito pod Velebitom. Krajem dana zato u najvišim gorskim predjelima moguć je prelazak kiše u snijeg. Danju u Lici i Gorskom kotaru do 11, uz obalu oko 14 stupnjeva.

KOPNO

Idućih dana na kopnu umjeren do jak sjeverac s kojim će se temperatura značajno sniziti. Zbog toga će već u nedjelju navečer i tijekom ponedjeljka padati snijeg, koji će biti čak i u nizinama, a sredinom novog tjedna imat ćemo cjelodnevne minuse. Od utorka postupno razvedravanje i prestanak oborina, ali vrlo hladno.

MORE

Na Jadranu će jaka bura puhati sve do četvrtka, u ponedjeljak i orkanska. Oborine ponegdje još u nedjelju, a zatim uglavnom suho i od utorka pretežno sunčano. I ovdje značajno hladnije, osobito na vjetru koji pojačava osjećaj hladnoće.