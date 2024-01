Danas pretežno sunčano, do kraja tjedna toplo, a već nakon kišovitog vikenda slijede cjelodnevni minusi

Do kraja tjedna nastavljamo u iznadprosječno toplom i promjenjivom tonu. No, nakon nove ciklone i kišovitog vikenda napokon stiže prava zima, a ponegdje i cjelodnevni minusi.

Danas se već preko nas premješta jedan oslabljeni poremećaj, razmjerno brzo pa će drugi dio dana obilježiti razvedravanje uz porast tlaka.

ČETVRTAK

Ujutro još uz prolazno naoblačenje može mjestimice pasti malo kiše, na jugu i kakav pljusak. Kiša izglednija u područjima uz sami Jadran te na krajnjem istoku zemlje. No, ne radi se o nekim velikim količinama, a prema sredini dana već kreće i postupno razvedravanje. Umjeren, u gorju i na moru mjestimice jak jugozapadni vjetar, okreće na zapadni i sjeverozapadni. Jutro iznadprosječno toplo za doba godine, primjerenije travnju, nego početku siječnja.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčanije, čak pretežno sunčano, ponegdje čak i vedro. Slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar postupno slabi, a bit će podjednako toplo kao i jučer, čak i malo toplije uz temperaturu između 14 i 17 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu barem djelomice sunčano, bez oborina, a puhat će u početku još uvijek umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, koji značajnije slabi navečer. Temperatura malo viša, bit će između 14 i 16 °C.

Na sjevernom Jadranu sunčano, uz more često i vedro. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar prema otvorenome može imati jake udare, ali ubrzo slabi, a navečer okreće na jugo. Temperatura između 11 i 15 °C i to posvuda, čak i u gorju!

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U petak nova južina uz postupno naoblačenje, ali tek od subote i čestu kišu. U nedjelju jak sjeverac te nagli pad temperature pa će kiša, najprije u gorju, prelaziti u mokar snijeg, a zatim će se u noći na ponedjeljak stvarati i snježni pokrivač, tanji moguć i ponegdje u nizinama. Novi tjedan donosi tako prave zimske prilike, od utorka čini se i cjelodnevne minuse, ponegdje i izraženije.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu već u petak ponegdje s malo kiše uz jako jugo, ali kišovitije i nestabilnije za vikend. Od nedjelje sve hladnije, a duž cijele će se obale proširiti olujna bura, potrajati do sredine idućeg tjedna, a mjestimice će biti i orkanske jačine. Koja pahulja iz unutrašnjosti može nošena vjetrom stići i do samog mora.