Danas pretežno sunčano, na Jadranu do toplih 17 stupnjeva. I Božić bi mogao biti sunčan

Jutro i prijepodne bit će još djelomice do pretežno sunčano uz maglu, uglavnom u unutrašnjosti. Na krajnjem istoku zemlje može se i dulje zadržavati.

Vjetar će biti uglavnom slab, u gorskim predjelima do umjeren jugozapadni, na Jadranu do umjereno jugo. Ujutro na kopnu s temperaturama od -5 do 0 stupnjeva Celzijusovih, ponegdje uz slab mraz, na moru od 5 do 11 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz više oblaka ali i dalje s duljim sunčanim razdobljima. Vjetar uglavnom slab, temperatura do najviše 8 ili 9 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, prema kraju dana porast naoblake sa zapada. Puhat će slab vjetar. Temperatura između 6 i 9 stupnjeva.

Dalmacija u srijedu djelomice sunčana. U drugom dijelu dana nastavit će puhati jugo koje u noći na četvrtak prolazno okreće na buru. Ugodno za ovo doba godine: do 17 stupnjeva uz obalu i na otocima.

Sjeverni Jadran i gorje poslijepodne djelomice sunčani. Navečer uz više oblaka moguće malo kiše, prije svega prema otvorenom moru. Prema kraju dana okreće na buru, ponegdje i jaku, koja će podno Velebita imati i olujne udare. Uz obalu oko 14 stupnjeva, u gorju između 9 i 11.

KOPNO

Idućih dana umjereno do pretežno oblačno, u unutrašnjosti u četvrtak ponegdje još moguća jutarnja magla. U petak mjestimice kiša, u noći na subotu može biti malo slabih oborina na granici kiše i snijega. Badnjak i Božić zasad se čine djelomice do pretežno sunčanima, uz jugozapadnjak će temperatura rasti i do 11 stupnjeva. Jutra manje hladna... nekoliko stupnjeva u plusu.

MORE

Na Jadranu ostatak tjedna djelomice sunčan i uglavnom suh. U nedjelju će biti i vedrije. Nešto veća vjerojatnost za slabe oborine samo u noći na petak i potom ujutro. Vjetar slab do umjeren jugozapadni a za vikend će zapuhati jugo. Temperatura bez veće promjene... dnevna do 14 ili 15 stupnjeva.