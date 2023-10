Do kraja dana pretežno sunčano, poslijepodne raste naoblaka. Temperatura od 20 do 25 Celzijevaca

Foto:

Do kraja dana pretežno sunčano, poslijepodne uz porast naoblake sa zapada. Jedino ponegdje na sjevernom Jadranu i u gorju uz više oblaka može pasti malo slabe kiše, češće krajem dana i u noći na utorak. Bit će vjetrovito uz slab do umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak, a na Jadranu umjereno i jako, poslijepodne mjestimice i olujno jugo. Dnevna temperatura većinom od 20 do 25 stupnjeva.

U utorak većinom oblačno s kišom, lokalno i obilnom oborinom, ali već u srijedu sunčanije i stabilnije. Temperatura će u drugom dijelu tjedna biti nešto niža, ali i dalje iznad prosjeka za doba godine.

Na Jadranu utorak kiša i pljuskovi, lokalno i izražena nevremena, osobito na sjevernom dijelu, a navečer moguće i na jugu. Na blagdan i ovdje sunčanije, još malo kiše je moguće tek ponegdje na Kvarneru, a i jugo će oslabjeti. Od četvrtka opet nestabilnije s kišom i pljuskovima, uz sve izraženiju južinu.