Do kraja dana uz obalu sunčano, na kopnu poslijepodne pljuskovi i jaki vjetar

Do kraja dana uz obalu većinom sunčano, dok će u kopnenim predjelima u poslijepodnevnim satima rasti naoblaka, bit će pljuskova, lokalno i izraženih nevremena praćenih jakim vjetrom i većom količinom kiše. Poneki pljusak moguće je i na sjevernom Jadranu, osobito u unutrašnjosti Istre. Uz obalu većinom slab do umjeren maestral, a dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

Vrijeme se ni do kraja tjedna ne mijenja previše – kiša i pljuskovi će i idućih dana nešto češći biti u unutrašnjosti, lokalno je moguće i poneko jače nevrijeme, a uz obalu većinom sunčano, rijetko će biti i ponekog neverina. Temperatura bez veće promjene pa će i tijekom vikenda biti vrlo toplo, ponegdje i vruće i sparno.