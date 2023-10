Do vikenda gotovo pa ljetno vrijeme: Grijat će nas iznadprosječne temperature, ujutro ipak moguća magla

Sve do vikenda, a u nekim krajevima i do kraja tjedna, vrijeme ostaje ovako ljetno - sunčano, iznad svih prosjeka toplo i stabilno pod utjecajem anticiklone. U takvoj vremenskoj situaciji česte su jutarnje magle u kopnenom dijelu, ali i nad morem gdje su također noći postale malo hladnije.

Magla će se najduže zadržati uz rijeke, ali lokalno će je biti i na sjevernom Jadranu što je česta situacija i kada puše jugo.

Nakon magle čeka nas još jedan sunčan čak i malo topliji dan nego jučer jer će puhati slab, u gorju umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura do 26 stupnjeva, a na istoku zemlje i do 27.

Na Jadranu, osobito u Dalmaciji bez promjena. Bit će vedro i toplo s temperaturom do najviše 28 stupnjeva dok je u moru između 21 i 24. Zapuhat će slabo do umjereno jugo. Na sjevernom dijelu mala do umjerena naoblaka. U gorju pretežno sunčano, a temperatura do najviše 24 stupnja.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Još će petak, u većem dijelu i subota biti ovako sunčano i toplo, a onda dramatična promjena vremena - pogotovo u usporedbi s ovim iznadprosječnim temperaturama koje uz kraće prekide traju od ljeta! Prvi hladan prodor je u nedjelju, a onda opet u utorak. Promjena će biti velika tako da je uz obilnu kišu u najvišem gorju moguće i malo snijega. Uz to puhat će i umjeren sjeverac tako da će na red doći i zimske jakne.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu je samo u petak još sunčano, a već u subotu na sjevernom dijelu više oblaka, poslijepodne moguće i malo kiše. Jugo će pojačati na jako do olujno i u nedjelju posvuda oblačno uz obilnu kišu. Novi tjedan počinjemo jakom burom koja će na sjevernom dijelu zapuhati već u nedjelju navečer, past će i temperatura, a nova opet dosta jaka kiša kako sada izgleda stiže u utorak!