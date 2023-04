I dalje se nastavlja promjenjivo vrijeme, očekuju se tek povremeno kraća sunčana razdoblja

Dašak zime jučer i danas, osobito u jutarnjim satima, srećom samo je kratkog vijeka.

Pojačao je utjecaj sredozemne anticiklone, prevladavati će stabilne prilike danas i veći dio sutrašnjeg dana, ali će krenuti južina. No, znači to pristizanje opet sve toplijeg zraka, iako još po visini ima zaostale vlage.

SRIJEDA

Danas stabilno, ali bez prave vedrine. Bit će to ujutro promjenjivo, uglavnom umjerena naoblaka na moru, a povećana tijekom prijepodneva u unutrašnjosti. No, svakako ostaje bez oborina, možda samo vrlo rijetko i prolazno koja kap na krajnjem sjeveru. Vjetar na kopnu slab, a na moru će bura i tramontana potpuno oslabjeti, na sjevernom i srednjem dijelu zapuhati jugo. Jutro ostaje hladno, ponegdje čak za nijansu hladnije, u unutrašnjosti uz mraz.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj dosta promjenjive naoblaka. Bit će tu i povremeno kraćih sunčanih razdoblja, ali najvažnije, zapuhat će slaba do ponegdje tek umjerena južina uz koju će biti osjetno ugodnije s temperaturom između 13 i 17 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu više oblaka. Ne baš sasvim tmurno, ponegdje se može probiti i malo sunca, te će se zadržati suho, a izostankom vjetra bit će znatno ugodnije uz 12-13 °C.

U Dalmaciji samo prolazno nešto više oblaka. Bez bure ugodnije, a postupno će zapuhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, izraženiji u zaobalju.

Na sjevernom Jadranu po južini barem djelomice sunčano, nešto više oblaka u gorju. Temperatura oko 15 °C, u Gorskom kotaru i Lici od 11 do 14 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti sve promjenjivije, ali i osjetno toplije, posebice do vikenda kada će dnevna temperatura ponovno uz sve izraženiju južinu ići do 19 °C, lokalno i 20 °C. No, bit će od petka i sve nestabilnije uz sve češću kišu, moguće obilniju na prijelazu s petka na subotu, mjestimice s tučom i grmljavinom. Od nedjelje osjetno svježije.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu jačanja juga s kojim će se najprije na sjevernom dijelu skupljati tmurniji oblaci, već u četvrtak s kojom kapi kiše, ali će se od petka zaredati nekoliko izraženijih kišnih valova s neverama duž cijele obale. Razvedravanje donosi olujna, vjerojatno i orkanska bura na samom kraju tjed