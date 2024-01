I danas ugođaj više proljetni nego zimski: Ipak, poslijepodne ponesite kišobran

Ugođaj je više proljetni nego zimski, a iznadprosječna toplina potrajati će još do subote. No, danas nam se približava duboka sredozemna ciklona koja će obilježiti vikend uz veće količine oborine, a za sobom će povlačiti od nedjelje i osjetno hladniji, zimi napokon primjereniji zrak.

PETAK

Ujutro, nakon noćne vedrine, svježije, osobito na kopnu, a van središta većih gradova i hladno. Ponegdje u Posavini i Podravini ima i još mjestimične magle ili sumaglice. Na Jadranu sve oblačnije uz jačanje juga, a malo kiše se već očekuje na nešto tmurnijem širem riječkom području.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj postupno sve više oblaka, ali još uglavnom suho. Koja kap moguća tek kasnije navečer. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a bit će malo manje toplo, između 12 i 15 °C. No, to je i dalje daleko iznad prosjeka za početak siječnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično uz postupno naoblačenje. No, južni i jugoistočni vjetar ovdje samo slabi, a temperatura slična ili samo malo niža od jučerašnje, bit će oko visokih 14-15 °C.

U Dalmaciji sve oblačnije i vjetrovitije, mjestimice s kišom koja kreće kasno poslijepodne i navečer. Puhat će umjereno i jako, lokalno čak i olujno jugo, a time će mnogima biti neugodnije. Temperature bez veće promjene, ostaje oko 15-16 °C.

Na sjevernom Jadranu najtmurnije, ali još uvijek uglavnom sa slabom kišom, koja će krajem dana biti postupno sve jača. Jugo umjereno do jako, činit će se malo svježije zbog oblaka i vjetra, ali temperatura slična jučerašnjoj.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Vikend na kopnu u znaku prave zimske ciklone. Znači to dosta kiše u subotu koja će u nedjelju uz naglo zahladnjenje prelaziti u susnježicu i snijeg. Do ponedjeljka će se i u nizinama skupiti barem tanji snježni pokrivač, ali mogući su snježni zapusi uz jak sjeverac, prvenstveno u gorju i mećave. Od utorka uglavnom suho, postupno sve više sunčanih razdoblja, ali još hladnije. Izgledni su sredinom idućeg tjedna cjelodnevni minusi, a u gorju će u jutarnjim satima biti između -10 i 15 °C.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu obilna kiša uz nevere u nestabilnu subotu, a uz jako i olujno jugo moguće su i poplavljene rive. No, već u nedjelju postupan prestanak oborina kako će se duž cijele obale širiti olujna bura s orkanskim udarima. Vrlo vjetrovito i znatno hladnije u prvoj polovici idućeg tjedna, a pahulje nošene vjetrom u ponedjeljak iz zaleđa mogu stići i ponegdje do same obale, uglavnom sjevernog Jadrana.