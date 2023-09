SLABA DO UMJERENA JUŽINA Imajte kišobrane uz sebe: Još jedan vruć dan poslijepodne bi mogla ohladiti koja kap kiše ili lokalni pljuskovi

Već ujutro i prijepodne bez prave vedrine. No, glavnina oblaka bit će oni visoki, slojeviti, često i prozirni te neće odviše još kvariti dojam sunčanog vremena. Pred jutro po kotlinama i uz rijeke kratkotrajna magla, moguća, kao i sumaglica mjestimice na samome moru. Vjetar uglavnom slab, u gorju jugozapadnjak, a početi će duž Jadrana puhati slabo jugo, najprije na otvorenome. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj postupan porast naoblake, ali još uvijek, osobito sredinom dana uz sunčana razdoblja. Zato prema večeri postoji i mogućnost za koju kap kiše ili kakav kraći lokalni pljusak. Bit će to vruć dan po slaboj do umjerenoj južini uz temperaturu do 30 ili 31 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu postupno sve više oblaka, ali oblačnije će biti tek krajem dana, kada i postoji mala mogućnost za prolazno tek koju kap kiše. Uz slab do umjeren jugozapadnjak bit će opet iznadprosječno toplo, tj. vruće, između 31 i 33 °C. U Dalmaciji pretežno sunčano, a nešto samo više umjerene naoblake očekuje se u sjevernijim područjima te osobito u zaleđu. Jugo slabo do ponegdje samo umjerene jačine, a i to samo nakratko. Činit će se malo manje vruće, no sparno uz temperaturu između 29 i 31 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorju kako to obično biva uz južinu, povećana naoblaka, osobito na širem riječkom području, ali tek je sporadično moguća kiša ili kraći pljusak, većinom uz granicu sa Slovenijom. Posvuda vrlo toplo, uz more lokalno i vruće.