Jeseni ni za lijeka, ali sunca zato - napretek! I danas vedro uz temperature koje u dijelu zemlje idu do +33

Do kraja dana pretežno sunčano, u Dalmaciji i potpuno vedro. Duž obale će zapuhati slab do umjeren vjetar s mora, a dnevna temperatura većinom oko 30, najviše do 33 stupnja.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Od sredine tjedna ulazimo u nešto nestabilnije i oblačnije razdoblje, već će u srijedu poslijepodne na zapadu biti ponekog lokalnog pljuska, zatim u četvrtak povremena kiša ili pljuskovi u većini unutrašnjosti. Još u srijedu vruće, a zatim će se temperatura osjetno sniziti pa će biti ugodnije, mjestimice čak i svježe.

IDUĆIH DANA NA MORU

U srijedu na Jadranu uz južinu porast naoblake, a u četvrtak će na sjevernom dijelu biti i pljuskova, tijekom vikenda moguće i obilnijih. Temperatura će se i ovdje malo sniziti pa će se i na moru u drugom dijelu tjedna lakše disati.