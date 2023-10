Još danas iznadprosječno toplo, od nedjelje velika promjena vremena: Temperature neće prelaziti 15 stupnjeva

Ujutro i prijepodne pretežno vedro, još i razmjerno mirno, ali će na zapadu krenuti južina. Nešto zato manje magle, češća ovaj put u Posavini, gorskim kotlinama, ali smanjene vidljivosti i sumaglice ima i mjestimice na moru. Niska naoblaka pa i koja kap kiše opet oko Rijeke.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje dosta sunca i topline. Bit će 26-27 °C, no uz umjeren, u gorju i na sjeveru prolazno na udare jak jugozapadni vjetar. Navečer će malo popustiti, ali tada postupno raste naoblaka.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, gotovo bez oblačka na nebu, a južina ovdje malo manje izražena pa će se činiti vrlo toplo, moguće lokalno čak i vruće uz 27-28 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčan, idealan dan za provesti na otvorenome ili na plaži. Još će biti razmjerno mirno, slabo jugo na sjevernom dijelu i prema otvorenome, a temperatura iznadprosječna za doba godine, kako zraka, tako i samog mora.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano i razmjerno toplo, ali glavnina oblaka bit će na širem riječkom području. Posvuda oblačnije kasnije navečer uz daljnje jačanje južine, a pritom će porasti vjerojatnosti za kišu. Do, tada još razmjerno toplo, čak i malo toplije nego jučer.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Od nedjelje počinju prave jesenske prilike u kojima temperatura neće prelaziti 15 °C. Kreće sve već u noći na nedjelju uz jače naoblačenje i kišu, lokalno obilniju u gorju te u dijelu središnje Hrvatske.... moguće praćenu i grmljavinom. Činit će se i hladnije uz pojačan sjeverac i sjeveroistočnjak. Prolazno sunčanije zatim početkom novog tjedna, ujutro hladno, ali od srijede opet s povremenom kišom.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u nedjelju pogoršanje najprije na sjevernom dijelu, a tek kasnije navečer na krajnjem jugu. Bit će izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, a u drugom dijelu dana jugo će naglo okretati na jaku do olujnu buru. To će u ponedjeljak malo rastjerati oblake, no već od utorka kiša opet sve izglednija, ovaj put najprije u Dalmaciji, a jačati će i jugo.