Još malo kiše, a onda stiže sunčani vikend. Pripremite ljetnu odjeću

U našoj blizini danas bez većih frontalnih poremećaja. No, ne znači to sasvim stabilno vrijeme, kako danas, tako ni idućih dana, ali se do daljnjeg ne očekuju veće količine oborine.

PETAK

Ujutro i prijepodne još u unutrašnjosti pretežno, često i potpuno oblačno, ali uglavnom suho ili tek tu i tamo uz samo nakratko malo kiše ili slabe rosulje. Znatno sunčanije duž jadranske obale uz umjerenu, tek ponegdje i pojačanu buru, no pod Velebitom će u početku imati olujne, moguće nakratko i orkanske udare. Jutro, dakle malo manje vjetrovito pa i malo manje svježe.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj očekujemo barem prolazno kraća sunčana razdoblja, ali će lokalno porasti vjerojatnost za grmljavinski pljusak, osobito krajem dana. Vjetar slab, tek uz pljuskove moguće pojačan. Temperatura malo viša, bit će oko 18 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sve sunčanije, ali će prolazno biti razvoja oblaka, prvenstveno oko gorja uz kakav grmljavinski pljusak. Bit će toplije, oko 19 ili 20 °C.

U Dalmaciji većinom sunčano, ne baš potpuno vedro, čak u zaobalju može biti nakratko i viška oblaka, ali će ostajati suho. Bura će potpuno oslabjeti, a zapuhat će slab do umjeren vjetar s mora. Još malo ugodnije, tj. toplije, bit će između 21 i 24 °C.

Na sjevernom Jadranu izmjena oblačnih i sunčanih razdoblja, ali bez kiše. Kiše će, doduše samo slabe i povremene biti u još uvijek oblačnijem Gorskom kotaru. Bura će zamjetnije popustiti, navečer opet malo pojačati. Temperatura malo viša, no činit će se osjetno ugodnije.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Napokon više sunčanog i osjetno toplijeg vremena, čak i malo toplijeg od uobičajenog za ovaj dio svibnja. No, gotovo svakodnevno uz dnevni razvoj oblaka može biti kojeg kraćeg pljuska, nešto izglednije u subotu pa opet sredinom novog tjedna. No, i to će uglavnom biti oko gorja. Za vikend prolazno malo vjetrovitije, a mirnije od ponedjeljka, no činit će se podjednako toplo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IDUĆIH DANA NA MORU

Slično i na Jadranu. Danju toplo i barem djelomice sunčano. Nešto više oblaka stizat će s mora u danima vikenda, mjestimice uz malo kiše i koji pljusak. Idući tjedan tek vrlo rijetko može koji grmljavinski oblak stići do same obale iz zaleđa. U subotu nakratko jugo, zatim prolazno opet bura i tramontana, ali ubrzo slabe.