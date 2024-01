Jutro ponovno hladno, ali u drugom dijelu dana posvuda će biti sunčano. Idući tjedan pripremite kišobrane

Do kraja tjedna smo u ovom hladnom valu, iako nam anticiklona sa sjeverozapada kontinenta s hladnim zrakom polako slabi, osobito u nedjelju.

SUBOTA

Jutro uz manje oblaka nego jučer, no opet vrlo hladno, a slabog mraza pri tlu ima i uz samo more sjevernog pa čak i dijela srednjeg Jadrana. Mjestimična magla uglavnom samo po kotlinama unutrašnjosti i uz obale rijeka. U početku na moru još jaka bura, zatim tek ponegdje pojačana tramontana.

U drugom dijelu dana izdizanje i tih zaostalih niskih oblaka, posvuda sunčano, čak nerijetko i potpuno vedro. Pritom uz slab do rijetko gdje umjeren jugozapadnjak. Na kopnu uglavnom manje hladno, izlazi se iz minusa, bit će to od 1 do 5 °C u plusu. Malo ugodnije i na moru uz slabljenje tramontane, duž obale većinom oko 10 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Od nedjelje postupno sve više oblaka, najprije u gorju, a zatim slijede slabe oborine, uglavnom u obliku kiša koje se očekuju u ponedjeljak uz porast jutarnje temperature. Povremeno je moguća susnježica, uglavnom samo u višim predjelima. No, pravo pogoršanje i osjetno zatopljenje sredinom idućeg tjedna uz izraženu južinu.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu, osim utorka, promjenjivo vrijeme po južini uz sve više oblaka i povremeno malo kiše, češće i moguće obilnije uz jako jugo u srijedu i četvrtak. Temperatura raste, osobito ona jutarnja od ponedjeljka.