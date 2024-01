Polje anticiklone, tj. vedrine sa sjeverozapada kontinenta proširilo se na sve naše krajeve, a pritom se još uvijek zadržava hladan zrak.

NEDJELJA

Bit će posvuda vedro, samo po nizinama moguća mjestimična magla. Jutro vrlo hladno, nerijetko u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj uz dvoznamenkaste minuse, neizbježnu poledicu, a malo manje hladno će se činiti duž obale na još uvijek jakoj buri. No, bura postupno slabi.

Poslijepodne posvuda obilje sunca i vedrine, a i oblaci krajem dana na sjevernom Jadranu bit će oni visoki prozirni. Bura nastavlja slabjeti pa će se uz uglavnom 11 °C na moru činiti znatno manje hladno nego jučer, dok se u unutrašnjosti samo za koji stupanj izlazi iz minusa.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

Hladnoća još izražena u ponedjeljak, osobito ujutro, ali će magla biti češća pojava. Slijedi porast temperature s južinom, a od srijede danju uglavnom iznad 10 °C. Prije toga uz jedno naoblačenje u noći na utorak može biti slabih oborina, moguće nakratko i kiše koja se ledi u dodiru s još uvijek hladnim tlom. Koja kap kiše može pasti i tijekom četvrtka, ali samo u istočnim predjelima.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu i u ponedjeljak hladno jutro, no u utorak više oblaka. No, kiša samo sporadična, bez većih količina. Ostale dane suho, no već od utorka kreće porast temperature.