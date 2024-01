Jutro toplije, a poslijepodne ćemo uloviti par sunčanih sati. Na moru vedro, ali hladnoću će pojačati bura

Nad našim krajevima i dalje hladan zrak u anticikloni koja se pruža sa sjeverozapada kontinenta. No, bliže smo njenom rubu po kojem će stići već večeras nešto malo vlage povezane s frontama koje se premještaju sjevernije.

PETAK

Promjenjiva naoblaka u prvom dijelu dana na kopnu, a ponegdje u gorju, osobito u Slavoniji može zalepršati lokalno koja pahulja. Zbog ponegdje više oblaka tijekom noći, u kopnenim krajevima jutro malo manje hladno. Na moru vedro, ali će osjećaj hladnoće pojačavati umjerena i jaka, na udare već ponegdje olujna bura.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sve više sunčanih razdoblja, ponegdje će se uloviti i par sunčanih sati. Čak će se nešto češće nego jučer izaći iz minusa. No, bit će to tek 1 ili 2 °C. Na istoku djelomice sunčano, uglavnom oko nule, ali će ponegdje puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak pa će se činiti podjednako hladno.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine, oko 10 °C, u zaleđu oko 5-6 °C. Osjetno hladnije na jakoj na udare ponegdje olujnoj buri.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali još vjetrovitije s olujnim udarima bure, u Velebitskom kanalu moguće i kojim orkanskim. Bura postupno popušta tek u noći, a tada će smanjivati i naoblaka u gorju. Manji minusi ostaju tako tijekom dana u Gorskom kotaru i Lici, a na moru od 7 do najviše 11 °C, ali na buri će se činiti kao i u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti veći dio vikenda uz zubato sunce, ujutro s još uvijek izraženim minusima. Manje hladno idućeg tjedna, osobito u oblačniji ponedjeljak kada u cijeloj unutrašnjosti može biti slabe oborine, ponegdje u višim predjelima na granici kiše i snijega.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na Jadranu za vikend bura slabi, ali jutra će biti hladna. Od nedjelje vrijeme uglavnom po južini, izraženijoj tek tamo oko iduće srijede. Znači to postupan porast naoblake, malo kiše već u nedjelju oko Kvarnera, a idućeg tjedna povremeno i drugdje duž obale uz malo višu temperaturu