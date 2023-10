Kao da smo usred kolovoza, a ne u listopadu. Temperature danas idu i do 29 Celzijusa

Stabilno i iznadprosječno toplo smo započeli prvi listopadski tjedan zahvaljujući prostranom polju vedrine, tj. polju povišenog tlaka koje vlada i danas našim dijelom kontinenta. Do daljnjeg ostaje bez većih iznenađenja, tek će sutra biti prolazno oblačnije kako će se oslabljeni frontalni poremećaj premještati sjevernije od naših krajeva.

UTORAK

Ujutro opet u nizinama ponegdje magla i niski oblaci, osobito u središnjim predjelima, ali izdizat će se već u rano prijepodne. No, sumaglica je moguća i mjestimice na samome moru, prije svega uz zapadnu obalu Istre te u zadarskom akvatoriju. Naime, bura će gotovo potpuno izostati, tj. slaba će biti samo nakratko i to južnije od Splita.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj opet sunčano, gotovo bez oblačka na nebu. Zapuhat će slab, ponegdje tek umjeren jugozapadnjak, a temperatura će još malo porasti na vrijednosti od 27-28 °C, lokalno čak 29 °C, kao da smo usred kolovoza, a ne na početku listopada.

I u Slavoniji, Baranji te Srijemu sunčano i vrlo toplo. Ovdje će tek malo uporniji biti slab do umjeren jugoistočni vjetar. Temperatura oko 27-28 °C.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine. Puhat će ugodan vjetar s mora, koji će navečer uz obalu potpuno oslabjeti. Temperatura slična kao i na kopnu između 26 i 29 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, prolazno samo uz visoke, većinom samo prozirne oblake. Vjetar na moru slab, tek navečer na otvorenome jugo, dok će u gorju puhati do umjeren jugozapadnjak. Tako će i u gorskim područjima, osim u onim najvišim, temperatura biti slična ili čak viša nego u Istri i na Kvarneru.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

I u nastavku tjedna na kopnu prevladavajuće sunčano, mirno, ujutro ponegdje i maglovito. No, iznimka je srijeda u kojoj će prolazno biti više oblaka, kao i u petak, no u srijedu je sporadično moguće malo kiše, a nakratko će zapuhati sjeverac i sjeveroistočnjak. Kreće manje toplo razdoblje, ali i dalje je to toplije od uobičajenog za doba godine. Računati ipak valja na od četvrtka primjereno svježa i prohladna jutra.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu ostaje sunčano i vrlo toplo, samo će u srijedu te u noći na četvrtak biti umjerene i jake, pod Velebitom na udare olujne bure. Nakon toga opet vjetrovi stabilnog vremena, ujutro slab burin, danju maestral