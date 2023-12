Kišobrani uskoro više neće biti glavni modni dodatak! Padaline još ujutro, a temperature idu ispod ništice

Ujutro još kišovito u većini krajeva, ali i razmjerno toplo - temperatura u unutrašnjosti oko 5 stupnjeva, a na Jadranu između 9 i 12. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak. Na južnom dijelu, osobito na krajnjem jugu mogući su i grmljavinski pljuskovi.

Od sredine dana kiša će prestati i počet će se razvedravati i to najprije u zapadnim područjima. Dnevne temperature do najviše 8 ili 9 stupnjeva

Na istoku slično - prestanak kiše i razvedravanje, a samo lokalno još može pasti malo kiše - uglavnom u ovom zapadnijem dijelu. I na tom području razmjerno toplo - i do 10 Celzijevih stupnjeva.

Na južnom dijelu, osobito na krajnjem jugu i poslijepodne nestabilno uz povremene pljuskove, moguće i grmljavinu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.

Na sjevernom dijelu manje kiše - osobito u Istri, dok će u gorskoj Hrvatskoj i na otocima biti više oblaka i lokalnih pljuskova. Navečer će ovdje zapuhati umjerena do jaka bura koja će sljedećih dana pojačati i do olujne!

KOPNO

Nakon kiše i dosta toplog vremena, slijedi nekoliko suhih, ali hladnijih dana! Vraćamo se i jutarnjim minusima, a bit će česta i magla - u nedjelju moguće i dugotrajna.

MORE

Na Jadranu vjetrovito - osobito u petak kad će puhati olujna bura i stvarati probleme u prometu. Slabjet će tek tamo početkom idućeg tjedna! Bit će suho i sunčano, ali zbog bure i hladnije!

Kišovito dakle samo još sutra prijepodne, zatim suho, ali hladnije.