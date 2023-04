Krajem tjedna pogoršanje vremena: Na kopnu kiša i grmljavina, na Jadranu oblačno

Stigao je kraj višednevnoj iznadprosječnoj toplini. Nakon iznimno visokih temperatura uz južinu, kao da smo u lipnju, a ne ožujku, danas znatno primjerenije dobu godine. No, promjena vremena stiže nam u dva vala.

Promjenjivije i svježije razdoblje počinje premještanjem jedne ciklone i pripadajućih frontalnih poremećaja preko naših krajeva, ali još izraženije pogoršanje očekuje nas uz češće oborine i hladniji zrak na prijelazu s nedjelje na ponedjeljak.

SUBOTA

Ujutro i prijepodne pretežno oblačno uz povremenu kišu, može biti i pljuskova praćenih grmljavinom, izraženijih u gorskim područjima te oko Korduna i Banovine. No, suho će ostati u većem dijelu Dalmacije. Južina će popustiti, ali na kopnu okretati na sjeverni vjetar.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatsko postupan prestanak oborina, a do kraja dana i barem djelomično razvedravanje. No, bit će osjetno hladnije nego jučer, temperatura će čak biti u postupnom padu uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, lokalno će biti i niža od jutarnjih vrijednosti.

U Slavoniji će se naoblaka smanjivati tek navečer, a oborine prestajati najkasnije na krajnjem istoku. Još može biti pokojeg pljuska. Temperatura znatno niža, bit će oko 16-17 °C, a krajem dana osjetno svježije.

U Dalmaciji u početku još promjenjiva naoblaka, uglavnom na sjeveru, a zatim razvedravanje. Pritom rijetko može u zaobalju pasti koji kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, navečer sjeverozapadni. I ovdje malo svježije, bit će uglavnom oko 18 °C.

Na sjevernom Jadranu još sredinom dana pokoji pljusak na širem riječkom području, kao i u gorju, a zatim djelomično razvedravanje. Samo će prolazno zapuhati sjeverozapadnjak, navečer opet slabo jugo. Temperatura između 13 i 16 °C, lokalno malo viša na otocima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U nedjelju u početku još sunčanije i mirnije, ali krajem dana i osobito u noći na ponedjeljak stiže novo izraženo pogoršanje. Obilnija kiša, ponegdje grmljavina, okretanje vjetra na jak sjeverac uz pad zamjetan pad temperature pa će u gorju čak biti i malo snijega. Prohladno zatim sredinom idućeg tjedna, ujutro hladno uz jutarnji mraz pa će trebati zaštiti osjetljivije bilje.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu nedjelja već oblačnija i sve nestabilnija na sjevernom dijelu, a nevere će se početkom idućeg tjedna premještati glavninom preko Dalmacije. Jako jugo okretati će na olujnu buru i tramontanu pa će sunčanije, ali osjetno svježije biti od utorka.