I DALJE NESTABILNO Ne spremajte još kišobrane: I danas moguća kiša i pljuskovi, za vikend ipak nešto sunčanije

Do kraja dana djelomice sunčano, malo kiše ili još poneki pljusak izgledniji su u gorskim predjelima te na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije. Bura će oslabjeti, u Dalmaciji i okrenuti na do umjeren maestral, a dnevna temperatura na kopnu od 22 do 28, uz obalu i do 30 stupnjeva. Za vikend sunčanije, ali i dalje neće biti sasvim stabilno pa je uz dnevni razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Temperatura će rasti pa će uz obalu biti i vruće, osobito u Dalmaciji gdje će u zraku biti 30-ak stupnjeva, a u moru oko 25 pa će se tijekom vikenda moći i uživati na plažama.