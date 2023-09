IZNADPROSJEČNO TOPLO I SUNČANO Ne spremajte kratke rukave: U dijelovima zemlje pravi ljetni dan, temperature će ići do +29

Najviša temperatura na kopnu popet će se do 28 stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici od 23 do 25. Na Jadranu će živa u termometru ići i do 29 stupnjeva, a i u moru ostaje toplo