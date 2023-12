Nije bijeli, ali je sunčan, uglavnom suh i iznadprosječno topao Božić

Temperature zadnjih dana podsjećaju na one proljetne, tako je na Badnji dan ponegdje bilo čak 17 ili 18 stupnjeva.Sve je to posljedica anticiklone koja i dalje jača sa zapada pa nas slični uvjeti očekuju i za Božić.

Dakle otvaranje poklona, barem za one koji nisu bili nestrpljivi i radoznali prije vremena, na djelomice sunčano, u unutrašnjosti ponegdje i maglovito jutro. Nešto više oblaka bit će nad sjevernim Jadranom i gorjem gdje postoji mala vjerojatnost za tek mjestimičnu slabu kišu. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, u gorju s jakim do olujnim udarima. Na moru većinom umjereno jugo. Jutarnja temperatura za ovo doba godine visokih oko 5 stupnjeva, uz obalu između 9 i 12. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice, ponegdje i do pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju povremeno s jakim udarima. Temperature oko 14 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično... u drugom dijelu dana manje oblaka i sunčanije. Vjetar slab do umjeren jugozapadni a temperatura 13-15 stupnjeva. Dalmacija danas pretežno sunčana, povremeno uz prolaznu naoblaku češću u zaleđu. I dalje će puhati do umjereno jugo. Dnevni maksimalci duž obale 16 ili 17 u zaobalju koji stupanj niže. Na sjevernom Jadranu i u gorju zadržat će se više oblaka iz kojih tek tu i tamo može pasti koja kap kiše. U gorju jugozapadnjak ponegdje i s jakim udarima, na moru umjereno jugo i južni vjetar. Temperatura bliska onoj u ostatku zemlje do 15 stupnjeva.

KOPNO

Idući dani na kopnu promjenjivo oblačni sa sunčanim razdobljima, češćim i duljim u središnjim i istočnim predjelima. Ujutro ponegdje uz maglu, prije svega u srijedu. Malo kiše može pasti u četvrtak i petak, ponajprije u višim predjelima. Vjetar slab do umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak. Ostaje iznadprosječno toplo za ovo doba godine...jutra sredinom tjedna 2 ili 3 stupnja, za vikend i iznad 5, a dnevne temperature do 15.

MORE

Na Jadranu djelomice sunčani i uglavnom suhi dani. Samo na sjevernom dijelu oborina će biti ponegdje već u utorak , dok se duž obale kiša očekuje u petak i subotu. Sredina tjedna pak djelomice sunčana uz južinu i ugodnih do 16 stupnjeva.

Dakle Božić djelomice sunčan, uglavnom suh i iznadprosječno topao.