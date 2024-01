Ujutro i prijepodne već oblačnije, osobito na zapadu zemlje. Bit će još povremeno slabe kiše, ali rjeđe na kopnu, gdje se još u ranim jutarnjim satima može mjestimice lediti u dodiru s hladnim tlom, nakratko u gorju ili oko Korduna i Banovine. Vjetrovitije na Jadranu uz umjereno do jako jugo.

U drugom dijelu dana još oblačnije i kišovitije. Na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru, Lici moguća obilna količina oborine. Manje kiše u unutrašnjosti, dok u Slavoniji može ponegdje i ostati suho. Umjeren do jak jugozapadnjak na kopnu, a jako jugo i oštro na moru. Dakle, vjetrovitije, ali temperatura u porastu. U unutrašnjosti i u gorju od 7 do čak 12 °C, a duž obale i na otocima oko 15 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U četvrtak na kopnu iznadprosječna toplina, gotovo proljetne prilike uz južinu. No, već u petak naglo i izraženo zahladnjenje s kojim će kiša prelaziti u snijeg, ponegdje uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača, ponajprije u gorskom krajevima. Od subote razvedravanje. Nekoliko stabilnih, suhih i hladnih zimskih dana, ujutro opet uz izraženije minuse.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu obilnije oborine, ponegdje u obliku pljuskova praćenih grmljavinom tijekom četvrtka. Zatim uz postupno okretanje juga na jaku i olujnu buru sve manje oblaka. No, osjetno će zahladiti u subotu, osobito će bura pojačavati taj osjećaj hladnoće. Od subote hladna jutra, moguće opet uz mraz do same obale, uglavnom sjevernog Jadrana.