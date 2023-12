USKORO SMIRIVANJE Oblačno i tmurno, ali uz južinu! Još imajte kišobrane uz sebe, a evo kad nam stižu suhi, ali hladniji dani

Tjedan smo započeli padom tlaka i južinom, a danas ciklonalno polje zahvaća veći dio kontinenta. Jedan centar ciklone uz frontalne poremećaje premještati će se tijekom dana i preko naših krajeva donoseći dosta vlage pa i obilne količine kiše. Oblačan i kišovit prvi dio dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, no bez jutarnje hladnoće. Na zapadu zemlje već obilnije količine oborine, oko Istre i Kvarnera mogući i neverini. Sunčana razdoblja u Dalmaciji, uglavnom uz obalu i na otocima, no ne baš sasvim suho uz sporadično koju kap kiše. Vrijeme je to po izraženoj južini. Puhat će na kopnu do umjeren, u gorju i jak na udare olujan jugozapadnjak, a na Jadranu umjereno do jako, lokalno olujno jugo.