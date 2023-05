Počelo smirivanje vremena, većih kiša više neće biti: Ipak, i dalje svježe i prohladno

Srećom ulazimo u znatno manje kišovito razdoblje. Posljednja u nizu ciklona s obilnom kišom već je oslabila i polako se popunjava, no još će vlažan i nestabilan zrak kružiti u višim slojevima atmosfere iznad naših krajeva.

Počelo je već smirivanje vremena, doći će i do skorog pada vodostaja, a nema upozorenja za veću kišu idućih dana. No, treba danas voditi računa o vjetrovitim prilikama, prije svega na sjevernom Jadranu.

ČETVRTAK

Ujutro i prijepodne na kopnu gotovo potpuno oblačno i tmurno, ali uz znatno manje kiše. Slabih oborina bit će tek povremeno na istoku i mjestimice u gorju. Uz Jadran zato barem djelomice sunčano. No, posvuda razmjerno vjetrovito, u unutrašnjosti uz umjeren ponegdje pojačan sjeverac, a na sjevernom i srednjem Jadranu umjerena do jaka bura, pod Velebitom s olujnim moguće i orkanskim udarima. Svježe i prohladno, osobito na vjetru.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj još dosta zaostalih oblaka, no ponegdje bi se prema sjeveru i uz granicu sa Slovenijom moglo nakratko ukazati sunce. Rijetko moguća samo koja kap kiše oko Korduna i Banovine. Iako vjetar postupno slabi, temperatura bez veće promjene, bit će tek oko 14-15 °C.

Na istoku najoblačnije i najkišovitije, osobito oko Podunavlja. Pritom uz slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar na istoku malo hladnije nego jučer.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano. No, sporadično može doći do razvoja oblaka pa i kojeg pljuska praćenog grmljavinom, uglavnom na krajnjem jugu. Slab do rijetko umjeren sjeverozapadnjak te razmjerno ugodno uz 21-22 °C.

Na sjevernom Jadranu sve sunčanije, nešto oblaka uglavnom uz samu obalu, dok će tmurno zadržati u gorju, ali tek tu i tamo može pasti samo koja kap kiše. Bura će samo prolazno malo popusitit, ali će pod Velebitom i dalje biti olujnih udara. Temperatura uz more oko 19-20 °C, a u gorju najviše 13-14 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Napokon možemo nagovijestiti sve više sunčanih razdoblja. Neće to biti sasvim suhi dani, ali i to kiše koja padne bit će samo kratkotrajna u znatno manjim količinama, a neće je biti niti posvuda, uglavnom samo oko gorskih područja. Pritom, od subote osjetno toplije, dnevna temperatura oko 25 °C.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu prevladavajuće sunčano uz umjerenu buru i tramontanu, već od petka toplije, iako za vikend ponovno nestabilnije. Naime, nakratko će zapuhati jugo i istočni vjetar, stići veća količina vlage pa su mogući pljuskovi i lokalni neverini.