Poklade u znaku sunca, tijekom dana iznadprosječno toplo vrijeme

Poklade nam završavaju stabilnim, gotovo potpuno suhim, sunčanim i iznadprosječno toplim vremenom. No ta će se neuobičajena toplina nastaviti i u drugom dijelu tjedna, sve do subote. Ostajemo idućih dana bez zime, a do četvrtka ćemo biti i u polju anticiklone.

UTORAK

Ujutro i prijepodne pretežno ili barem djelomice vedro, u nizinama uz mjestimičnu jutarnju maglu koje će biti i na moru, ali najdulje će se zadržavati na sjevernom Jadranu i u gorju u obliku niskih slojevitih oblaka. Mirno, gotovo tiho, bez nekog značajnijeg vjetra, osim povremeno umjerenog jugozapadnjaka u višim gorskim predjelima.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima većinom sunčano, samo prolazno uz visoke oblake. Vjetar slab, rijetko umjeren jugozapadni, a temperatura još malo viša, izgledno najviša ovog tjedna, bit će između 16 i 18 °C, lokalno moguće i više od toga.

Na istoku dosta sunca, uglavnom i vedrine, a samo će rijetko biti slabog zapadnog ili jugozapadnog vjetra. Gotovo pravo proljeće uz 18 °C, ponegdje čak i 19 °C.

U Dalmaciji sve sunčanije, prije svega uz obalu, dok će u zaleđu, osobito onom sjevernom biti češće zaostalih niskih oblaka. Vjetar će biti slab i promjenjiva smjera, a ostaje i dalje ugodno između 14 i 17 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pak pretežno oblačno, većinom će to biti magla i niski slojeviti oblaci, ali će se ponegdje izdizati pa će biti i nešto duljih sunčanih razdoblja. Temperatura i ovdje između 14 i 17 °C, ali u oblacima će ostati ipak koji stupanj niža, između 11 i 13 °C.

U NASTAVKU TJEDNA NA KOPNU

U unutrašnjosti se nastavlja iznadprosječna toplina, tek za nijansu manje izražena. No, od četvrtak sve više promjenjive naoblake, ali vrlo rijetko uz sasvim malo kiše. Značajnija promjena u danima vikenda, osobito u nedjelju kada se uz češće oborine očekuje i osjetno zahladnjenje.

U NASTAVKU TJEDNA NA MORU

Na Jadranu u početku uz jutarnju maglu, dugotrajniju na sjevernom dijelu, gdje može biti slabe rosulje, a zatim uz jačanje južine od četvrtka sve promjenjivije i duž ostatka obala. Povremena kiša sve izglednija od petka, moguće i obliku kojeg pljuska, za vikend izraženijeg i ponegdje praćenog grmljavinom. Temperatura bez veće promjene, čak jutra malo toplija, ali zahladnjenje stiže, čini se, početkom idućeg tjedna uz buru.