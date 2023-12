Pred nama je još jedan sunčan i iznadprosječno topao dan stvoren za uživanje u ostatku godine

Čeka nas djelomice sunčano jutro i prijepodne, ponegdje uz maglu, prije svega na krajnjem istoku zemlje. Više oblaka, iz kojih lokalno može padati slaba kiša, u gorju te na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u najvišim predjelima čak i jak s olujnim udarima. Na Kvarneru i podno Velebita umjereno jugo. Jutro će biti svježije... na kopnu od 0 do 4, duž obale i na otocima od 8 do 12.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčanije i s manje oblaka. Puhat će umjeren, u okolnom gorju i na sjeveru i jak jugozapadnjak. I danas iznadprosječno toplo... oko 14 stupnjeva. Slavonija, Baranja i Srijem u drugom dijelu dana pretežno vedri dok se malo više oblaka može zadržati oko zapadnoslavonskog gorja. Vjetar ovdje uglavnom slab, tek ponegdje do umjeren jugozapadni. U ovom dijelu zemlje svježije 10 do 12. Dalmacija pretežno sunčana dok se nešto više niskih oblaka može zadržati na širem zadarskom području i u zaleđu. Tu postoji i mala vjerojatnost za slabu kišu navečer i u noći. Vjetar uglavnom slab, a temperatura između 13 i 16 stupnjeva.

Nad sjevernim Jadranom, Likom i Gorskim kotarom ostaje pretežno oblačno, a mjestimice će padati i slaba kiša. Puhat će umjeren jugozapadnjak, u najvišim predjelima i jak s olujnim udarima. Sa zadržavanjem oblaka sunce neće grijati kao na ostatku obale pa će ovdje ostati koji stupanj niže u gorju oko 11, uz obalu oko 13 stupnjeva.

KOPNO

Kraj zadnjeg tjedna u 2023. na kopnu promjenjivo oblačan sa sunčanim razdobljima i uglavnom suh malo kiše samo u gorju. U nedjelju ujutro ponegdje moguća magla, a prvi dan nove godine nosi promjenu, pa će kišiti na cijelom području. Uz jugozapadnjak temperatura idućih dana bez veće promjene ostaje iznadprosječno toplo.

MORE

Na Jadranu kiša duž obale već u subotu, češće na sjevernom dijelu, a u ponedjeljak može biti obilnija i praćena grmljavinom. Zapuhat će umjereno jugo, na samu Novu godinu i jak jugozapadnjak. Ostaje ugodno uz temperaturu do 15 stupnjeva.