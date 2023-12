Pred nama je kišovita i hladna nedjelja: Vozači oprez, moguća poledica!

NEDJELJA

Oblačan i kišovit prvi dio dana, lokalno i uz obilniji količinu oborine na Jadranu i područjima uz njega pa i u obliku kojeg izraženije pljuska. Snijega, zatim susnježice samo u noći lokalno može biti u gorju, dok ujutro u unutrašnjosti, osobito prema istoku može biti kiše koja se ledi u dodiru s hladnim tlom. Računajte zato i s mogućom poledicom te lošim uvjetima za vožnju. Puhat će ponegdje umjeren jugozapadnjak, na moru i jako jugo, koje će na sjevernom dijelu početi okretati na sjeverozapadnjak i buru. Jutro podjednako hladno.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj brz prestanak kiše i postupno razvedravanje. Vjetar slab, a zalaskom sunca već će se u nizinama početi formirati magla i niski slojeviti oblaci. Temperature između 4 i 7 °C.

Na istoku ostaje oblačno, ali uz još samo u početku koju kap kiše. Navečer će se i naoblaka smanjivati, ali i do tada ostaje razmjerno hladno uz tek 3 ili 4 °C.

U Dalmaciji sredinom dana kiša i pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, ali brzo će se i oblaci raskidati uz okretanje juga na pojačanu buru. Sunčanije najprije prema sjeveru, a kiša sve rjeđa, ali upornija na krajnjem jugu do večeri.

Na sjevernom Jadranu bura i tramontana već će rastjerati oblake pa će prevladavati sunčano, čak i u gorju. No, vjetar već slabi, a bit će manje hladno. Uz more malo iznad 10 °C, a u gorju osjetno više nego jučer, bit će između 5 i 8 °C.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

Na kopnu će tjedan obilježiti južina i promjenjiva naoblaka, samo u početku i česta magla. Svakodnevno barem malo kiše, no bit će to uglavnom samo manje količine. Kišovitije razdoblje očekuje se od samog kraja utorka pa do sredine četvrtka, no bit će to uz osjetno više temperature. Razvedravanje i opet malo hladnije pred vikend.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu povremena kiša uglavnom na sjevernom dijelu, a s jakim na udare ponegdje olujnim jugom pljuskova i grmljavine u srijedu i četvrtak može biti duž cijele obale. Toplija sredina tjedna, a stabilizaciju i zahladnjenje donosi bura u petak.