Pred nama je kišovito jutro, ali poslijepodne dolaze sunčana razdoblja. I dalje hladno i vjetrovito

Ujutro i prijepodne većinom oblačno, ali kišovitije na Jadranu i krajevima uz njega gdje mjestimice može biti i izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom na jugu. U unutrašnjosti znatno manje oborina, a na istoku čak uglavnom suho. No, posvuda vjetrovito uz umjeren i jak jugozapadnjak, u gorju s olujnim udarima, kakve će na moru imati jugo i oštro. Jutro svakako toplije od jučerašnjeg.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj smanjenje naoblake. Bit će tu i sunčanih razdoblja, lokalno se možda ulovi i par sunčanih sati. Jugozapadni vjetar umjeren do jak, slabi navečer. No, osjetno toplije nego jučer, bit će između 13 i 15 °C, čak i 16 °C, kao da smo na početku proljeća, a ne usred siječnja.

I na istoku promjenjiva naoblaka, a samo u početku moguća koja kap kiše. I ovdje neuobičajeno toplo za doba godine uz većinom umjeren jugozapadnjak, u gorju i jak. Temperatura oko 15-16 °C, u Posavini, Srijemu moguće i koji više.

U Dalmaciji sve manje kiše, manje oblaka, postupno slabi jugo, okreće na jugozapadnjak, ali na širem dubrovačkom području još može biti izraženijeg pljuska pa i grmljavine. I tu iznadprosječno toplo, između 15 i 18 °C, malo niže u zaleđu.

Na sjevernom Jadranu prolazno smirivanje, rjeđa kiša, uglavnom još u tmurnijem gorju s jakim jugozapadnim vjetrom. Temperatura malo viša od današnje, između 11 i 15 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Od petka u unutrašnjosti opet uskačemo u pravu zimu. Već u noći i ujutro uz sjeverac značajan pad temperature, a kiša će prelaziti u snijeg. U gorju će stvarati snježni pokrivač, bit će od 10 do 15 cm, dok će u nizinama to biti samo mjestimice dekorativno. Od subote sunčanije, ali još hladnije, osobito ujutro uz izraženije minuse.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu povremena kiša, ali uz jačanje bure, najprije na sjevernom dijelu osjetno hladnije, pri čemu podno Velebita uz orkanske udare i do obale sjevernog Jadran može stići koja pahulja. Za vikend postupno razvedravanje, a u nedjelju i slabljenje bure. Bit će to primjerene zimske temperature, one jutarnje malo niže od prosjeka za ovaj dio siječnja, ali će se na vjetru u početku činiti vrlo hladno.