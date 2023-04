Prohladan, vjetrovit i oblačan Uskrs. Uskrsni ponedjeljak uz više sunca i nešto toplije

Ovogodišnji proljetni blagdanski vikend, obilježit će tmurno, oblačno vrijeme i to sve zbog visinske ciklone koja već neko vrijeme kruži iznad naših predjela i donosi vlažan i sa sjevera hladniji zrak. Takva sinoptička situacija ne donosi značajne oborine.

USKRS:

Nakon hladnog uskrsnog jutra na kopnu uz svega nekoliko stupnjeva iznad nule, a na moru uz 6 °C do 9 °C i umjerenu, pod Velebitom i jaku buru, prevladavat će oblačno vrijeme. Računajte i na slabu kišu, uglavnom na kopnu, lokalno i uz obalu, dok je u gorju vrlo izgledna slaba susnježica. Oblaci će obilježiti i drugi dio dana iznad središnje i sjeverozapadne Hrvatske uz vrlo slabe oborine, koje će vjerojatno i izostati u većini predjela. Prema večeri slijedi i razvedravanje sa sjevera. Ostaje prohladno uz svega 11 °C do 12 °C i slab do umjeren sjeverni vjetar.

Slično se popodne očekuje i na istoku zemlje: prohladno, oblačno uz poneku kap kiše, uz slab sjeverni vjetar i temperature ispod prosjeka za doba godine, oko 11 °C.

Popodne u Dalmaciji i njezinoj unutrašnjosti uz više oblaka nego prijepodne uz 15 °C do 17 °C. Veća vjerojatnost za kišu je južnije od Šibenika i prema zaobalju, a pritom će tu puhati bura i sjeverozapadnjak na otvorenome moru. Sjevernije od Šibenika će dominirati umjereno jaka bura.

Na sjevernom Jadranu će popodne biti najviše sunčanog vremena uz umjereno jaku buru. Bit će prohladno unatoč 15-ak Celzijevih stupnjeva. Rijetko uz poneku kap kiše u Istri, a češće oborine očekujemo u gorju, osobito u Lici gdje će biti osjetno hladnije.

IDUĆI TJEDAN:

Od ponedjeljka na kopnu očekujte ugodnije dane od dosadašnjih zahvaljujući dotoku toplijeg zraka s juga. No, nažalost mnogih, neće dugo potrajati jer već u četvrtak stiže promjena uz oborine i prohladne dane.

Na moru od ponedjeljka računajte na obilje sunca i ugodnije dane. Na Uskrsni ponedjeljak vjetrovito uz jaku buru koja tek sredinom tjedna okreće na jugo. Južina će najaviti nestabilan drugi dio tjedna.

PRODULJENI BLAGDANSKI VIKEND

Očekuje nas dakle, hladniji, vjetrovitiji i oblačniji Uskrs, sličan prošlogodišnjem uz osjetno slabiju buru. No, zato će Uskrsni ponedjeljak biti sunčaniji što će pridonijeti vjerujemo dobrom raspoloženju.