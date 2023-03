Promjena u novom tjednu: Na kopnu iznadprosječne temperature, na moru svaki dan malo kiše

Nakon jednog stabilnog i sunčanog vikenda, stigla je promjena vremena koja ne bi trebala biti nimalo čudna za ožujak, mjesec na prijelazu iz zime u proljeće. U ovom tjednu bit ćemo pod utjecajem nešto sniženog tlaka dok će uz zapadno strujanje pritjecati topliji i vlagom bogat zrak. Time se je vjerojatnost za zimske oborine idućih 10-ak dana smanjila na minimum.

U NASTAVKU DANA:

Jedini dojam zimskog vremena ostavilo je hladno jutro u nizinama i u gorju uz slabe oborine na granici kiše i snijega. Drugdje je pretoplo pa očekujemo samo slabu i povremenu kišu, a na sjevernom Jadranu i pljuskova. Na jugu i istoku veći dio prijepodneva ostaje još suho. Uz jačanje juga na moru, temperature će blago porasti odnosu na jučer.

Popodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti pretežno oblačno, a oborine će biti slabe i sporadične, nešto češće na istoku. Uz slab do umjeren jugozapadnjak temperature će porasti i do 12 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično kao na zapadu, bit će promjenjivo uz slabu i mjestimičnu kišu. Uz slab jugozapadnjak i temperature oko 12 °C ostaje svježe. Nad središnjom i južnom Dalmacijom i u zaobalju će drugi dio dana biti znatno oblačniji od jučerašnjeg uz kišu ili pljuskove, češće ipak čini se na jugu i prema večeri. Najviša temperatura od 12 °C do 15 °C, uz umjereno jako jugo i južni vjetar. Promjenjivo oblačno vrijeme uz kišu ili lokalne pljuskove očekujemo popodne i na sjevernom Jadranu i u gorju. Oko Rijeke su najizglednije konkretnije oborine, oko 15 mm, a drugdje ni toliko. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar uz jake udare, a u gorju neugodan jugozapadnjak. Uz temperature nešto niže od jučerašnjih uz obalu, od 7 °C do 10 °C u gorju, bit će svježe.

U NASTAVKU TJEDNA NA KOPNU I MORU:

Dakle, novi tjedan će obilježiti južina. Na kopnu će to značiti iznadprosječne temperature zraka, promjenjiva naoblaka, povremena slaba kiša, najvjerojatnija u utorak, četvrtak i potkraj tjedna. Sve će pojačati neugodan jugozapadni vjetar, najjači u srijedu u višim predjelima i u gorju. Na moru će osjetno porasti i jutarnja i dnevna temperatura. Uz umjereno do jako jugo i čestu izmjenu sunčanih i oblačnih razdoblja očekujemo svakodnevno povremeno malo kiše, ipak nešto češće na sjevernom Jadranu.

Pad tlaka, neugodno jugo, dosta vlage u zraku kao detaljni opis vremena uz JUŽINU, nepovoljno će utjecati na raspoloženje i koncentraciju. Stoga će nam svima trebati puno strpljenja u novom tjednu, a osjetljivim bolesnicima preporuka da izbjegavaju suvišne napore i pridržavaju se uputa liječnika!