Promjenjiv ulazak u travanj: Kišovit početak vikenda, na moru čak i grmljavinski pljuskovi

Uz pogoršanje vremena priveli smo kraju ožujak. Ovogodišnji je opravdao svoju promjenjivu narav i nastavio niz iznadprosječno toplih mjeseci. Sve smo započeli pravim zimskim i vjetrovitim prilikama, a zatim imali nekoliko izraženih epizoda južine s kojima se na kopnu nerijetko išlo u kratke rukave, u Slavonskom Bordu nedavno do gotovo ljetnih 27 °C. No, svaki put je uslijedilo nagli povratak u neke primjerenije temperature za doba godine, pratile su to i ne odviše izražene oborinske epizode, dovoljne da nema sušnih prilika.

U travanj ulazimo promjenjivo, jer nakon što frontalni poremećaj odmakne od naših krajeva, ostajemo za vikend u vrtlogu vlažnog i nestabilnog zraka.

SUBOTA

Vikend počinjemo kišovito, no glavnina će se oborina ispadati do jutra. Lokalno može biti obilnijih količina, prije svega na sjevernom Jadranu, u gorju, oko Korduna i Banovine. Na moru će to biti vrlo izvjesno u obliku grmljavinskih pljuskova. Tijekom prijepodneva kiša će se zamjetno prorijediti, a smanjivati će se i naoblaka na zapadu. Južina će potpuno oslabjeti, okrenuti na sjeverozapadni vjetar, samo nakratko u Velebitskom kanalu buru. Jutro podjednako svježe, tj. ugodno za doba godine.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prolazno suho i sunčanije, ali ubrzo promjenjiva naoblaka, sporadično i malo kiše, a ponegdje i kraći pljusak čak praćen grmljavinom, osobito na sjeveru i uz granicu sa Slovenijom. Vjetar slab, a temperatura malo samo niža, bit će oko 16-17 °C.

Na istoku smanjenje naoblake i postupan prestanak oborina, najkasnije u Podunavlju. Vjetar će izostati, ali će malo i osvježiti uz temperaturu između 14 i 16 °C.

U Dalmaciji razvedravanje, već uglavnom suho, tek koji pljusak još na krajnjem jugu i uz granicu sa BIH. Slab do umjeren sjeverozapadnjak će slabjeti, a time će na suncu biti razmjerno ugodno uz 17-18 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju djelomično razvedravanje, rijetko koja kap kiše u zaleđu. Navečer suho, ali opet kreće jugo. Temperatura malo viša, između 14 i 17 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana na kopnu promjenjivo uz postupno sve više sunčanih razdoblja, ali nakon povremeno kišovite nedjelje očekuje nas novi dašak zime, osobito u gorju, gdje je u ponedjeljak moguć i snijeg. No, dojam hladnoće i zime svakako će pojačavati jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, osobito početkom tjedna. Od utorka ujutro izgledan mraz.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u nedjelju duž obale pljuskovi i grmljavina, a u ponedjeljak samo još na krajnjem jugu malo kiše. Oblake će početi tjerati bura, koja će u prvom dijelu idućeg tjedna ponegdje biti orkanske jačine i stvarati brojne probleme kako u pomorskom tako i cestovnom prometu duž obale. Temperatura osjetno niža, osobito od utorka.