Promjenjivo i nestabilno do daljnjeg, no ujutro i prijepodne uglavnom suho i djelomično sunčano

Promjenjivo i nestabilno ostaje do daljnjeg, ali ćemo u ovom polju izjednačenog ili malo povišenog tlaka ipak imati nešto više sunčanih sati, posebice idućih dana na moru.

SRIJEDA

Ujutro i prijepodne već uglavnom suho, mirno i barem djelomice sunčano. No, zato će po nizinama i kotlinama biti magle i onih niskih slojevitih oblaka. Sumaglica i magla nakratko su mogući i mjestimice na moru.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj izmjena oblačnih i sve duljih sunčanih razdoblja, a tek lokalno može pasti koji kraći pljusak, rjeđe i manje izraženo nego jučer. Vjetar slab, a temperatura oko 24 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu umjeren, ponegdje i jak razvoj oblaka pa lokalno opet može biti jačih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito oko slavonskog gorja, u Posavini i Podunavlju. Do te kiše, gdje je i bude, podjednako toplo i sparno.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano, osobito na moru i otocima, dok se u zaobalju očekuju lokalni grmljavinski pljuskovi, no rijetko koji će stići do same obale, uglavnom šireg splitskog područja. Zapuhat će slab maestral, a temperatura između 24 i 27 °C.

Na sjevernom Jadranu također djelomice sunčano, a uz razvoj oblaka malo kiše ili kratkotrajni pljusak mogući većinom samo u unutrašnjosti Istre te Gorskom kotaru i Lici. Vjetar slab, a činit će se i barem malo toplije.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Ni idućih dana nema stabilizacije na kopnu, ali će ipak sunčana razdoblja biti sve dulja, a pljuskovi mogući uglavnom samo u par popodnevnih sati, i to tek lokalni. Bit će pritom i sve toplije, nažalost i sparnije, osobito krajem tjedna s temperatura oko 27-28 °C.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu djelomice, sve češće i pretežno sunčano, a samo se rijetko koji pljusak iz zaleđa može spustiti do same obale. I ovdje postupno sve toplije, a prilike polako, kako i priliči, nalikuju pravom ranom ljetu.