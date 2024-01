Red sunca pa kiše: Promjenjivo u prvim danima nove godine. Nakon iznadprosječnih temperatura stiže zahlađenje

Prijepodne će biti djelomice sunčano, u središnjim i gorskim predjelima ponegdje s maglom. Na južnom Jadranu ujutro još moguća slaba kiša. Vjetar uglavnom slab, u Lici i Gorskom kotaru ponegdje umjeren jugozapadni, na Jadranu sjeverozapadnjak. Ujutro oko nule ili u malom plusu, uz obalu od 6 do 11.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak, prema večeri na sjevernom dijelu i u Zagorju i jak. Temperatura oko 9 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčanije, a prema večeri naoblačenje sa zapada. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, a temperatura do 11.

Dalmacija većinom djelomice sunčana. Sjeverozapadnjak slabi i okreće na jugo i južni vjetar u jačanju prema večeri. Danju od 12 do 16 stupnjeva. Sjeverni Jadran i gorje promjenjivo, navečer i pretežno oblačni, mjestimice s kišom. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, ponegdje u Lici i Gorskom kotaru s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura do 11, uz obalu do 13.

KOPNO

Idućih dana promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom češćom u srijedu i petak te za vikend, kada lokalno može biti i obilnija. U četvrtak može biti i duljih sunčanih razdoblja. Puhat će umjeren, u srijedu ponegdje i jak jugozapadnjak, u subotu jugoistočnjak, a potom sjeverac koji donosi zahladnjenje. No prije toga i dalje iznadprosječno toplo s temperaturom do 14 stupnjeva.

MORE

Na Jadranu će kišiti u srijedu, petak i dane vikenda kad može biti i grmljavinskih pljuskova i obilnih oborina. Sjeverozapadnjak u četvrtak okreće na umjereno, potom i jako jugo dok će kraj tjedna obilježiti umjerena do jaka bura s kojom će se temperatura sniziti.