Sljedećih dana još toplije u unutrašnjosti. Na Jadranu promjenjivo uz povremenu kišu

Nastavljaju nam se promjenjive prilike po južini, koja će još izraženija biti danas poslijepodne i tijekom sutrašnjeg dana. U polju smo malo sniženog tlaka, ali u zonalnoj zapadnoj struji nam pritječe topliji te povremeno vlažniji i nestabilniji zrak.

SRIJEDA

Ujutro i prijepodne ponovno oblačnije, mjestimice uz malo kiše, izglednije i nešto češće u gorju i zaobalju, ali i Kvarneru i širem zadarskom području, južnije tek koja kap. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju s jakim udarima, ali će do sredine dana biti sve vjetrovitije. Jutro malo toplije.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom pretežno oblačno, ali uglavnom suho. Činit će se malo neugodnije uz jačanje jugozapadnog vjetra koji u gorju može imati jake i olujne udare, no u zavjetrini još malo toplije, uglavnom uz 15-16 °C.

I na istoku promjenjiva naoblaka uz jačanje južine, a tek rijetko može pasti koja kap kiše ili rosulje oko slavonskog gorja ili Podunavlja. Temperatura između 15 i 17 °C.

U Dalmaciji promjenjiviji drugi dio dana po umjerenom ponegdje već i jakom jugu, koje će navečer još jačati. Oblaci će se skupljati u zaleđu, mjestimice uz malo kiše, a koja kap može pasti i uz samu obalu. Temperatura bez veće promjene, možda tek stupanj viša od jučerašnje.

Na sjevernom Jadranu izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja, a tmurnije će se zadržati u riječkom zaleđu i gorskim područjima gdje povremeno može biti malo kiše. Puhat će jak južni i jugozapadni vjetar na kojem neće biti najugodnije.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti još toplije razdoblje, čak se do vikenda uz kraća sunčana razdoblja može očekivati lokalno i 20 °C. No, ne može se računati na posve suho vrijeme. Štoviše, svakodnevno može pasti barem koja kap kiše, u četvrtak izglednija na istoku, a od petka i drugdje. Sunčanije i prolazno svježije potkraj ovog tjedna, a početkom novog opet toplije po južini. No, jutro će biti hladno.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu promjenjivo uz povremenu kišu ili poneki pljusak, češći u tek malo mirniji petak, čak i u Dalmaciji, a moguća je ponegdje i grmljavina. Suho za vikend, a razvedravanje će donijeti kratkotrajna bura u nedjelju.