Toplo se obucite: Jutro maglovito i hladno s temperaturama ispod nule, popodne sunčano

Nekoliko stabilnih pa i dosta sunčanih dana imamo u većem dijelu zemlje pod utjecajem stabilne anticiklone što za kopneni dio često zimi znači hladnoću i maglu. Otprilike to nas i očekuje sutra i pogotovo u subotu. Jutro će u unutrašnjosti biti hladno, područje s maglom prostirat će se većim dijelom središnje Hrvatske, a temperatura uglavnom ispod nule - u gorju i do -6. Na Jadranu zato sunčano, također hladno, a puhat će slab burin i sjeverac. Poslijepodne će ipak biti sunčanih razdoblja i u kopnenim krajevima, ali treba računati na to da će se magla zadržati barem do sredine dana. O trajanju magle ovisit će i najviša dnevna temperatura koja će sutra rijetko gdje prelaziti 4 ili 5 Celzijevih stupnjeva.

I na istoku magla do barem sredine dana, osobito na krajnjem istoku i u Posavini. Nakon toga pretežno sunčano, slab vjetar, a temperatura također između 3 i 5 celzijevaca. Na jugu Jadrana zato sunčan dan uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura će rasti do 13 stupnjeva.

Veći dio dana bit će sunčano i na sjevernom dijelu, ali zato navečer naoblačenje kao najava promjene vremena i kiše koja će ovdje povremeno padati u subotu.

Na kopnu će subota većinom biti oblačna i maglovita, a malo snijega može zalepršati u Gorskom kotaru pa i na zapadu unutrašnjosti. U nedjelju će biti i sunčanih razdoblja, ali i kiše, u najvišem gorju opet i snijega tako da je teško reći koji dio vikenda je bolji za boravak na otvorenom. Nedjelja svakako toplija, a sve toplije bit će i u nastavku tjedna. Tamo negdje krajem razdoblja, u srijedu stiže nam novo, jače naoblačenje i kiša.

Na moru promjenljivo, povremeno s kišom gotovo sve dane osim sutra i u subotu. Kiša će u nedjelju zahvatiti sve krajeve, a u ponedjeljak i subotu samo na sjevernom Jadranu. Zapuhat će umjeren sjeverozapadnjak, a od ponedjeljka jugo koje će prema sredini tjedna sve više jačati. I ovdje temperatura u porastu, a u srijedu jača kiša duž cijele obale.