Stigla je zima: Očekuje nas vjetrovit i veoma hladan zimski dan, temperature u minusu

I danas vjetrovito jer se nalazimo između ciklone južnije i polja visokog tlaka zraka sjevernije od nas. Sa sjevera nam dolazi i značajno hladniji zrak pa će tako prijepodne na kopnu biti oblačno, mjestimice uz slab snijeg. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru pretežno sunčano uz umjerenu i jaku, mjestimice i olujnu buru s orkanskim udarima koja stvara probleme u prometu. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno oblačno i uglavnom suho. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak. Bit će vrlo hladno temperatura ostaje u minusu i u drugom dijelu dana. U Slavoniji, Baranji i Srijemu tmurno, a povremeno još može zalepršati i pokoja pahulja snijega. Uz slab do umjeren sjeverac i temperaturu ispod nule, valja se dobro odjenuti. Dalmacija pretežno sunčana, ali sunce će biti zubato. Umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima i temperatura između 8 i 11 stupnjeva, neugodni uvjeti za boravak na otvorenom, ali primjereno dobu godine. U Lici i Gorskom kotaru oblačno, povremeno s malo snijega i umjerenim sjeveroistočnjakom. Kvarner i Istra pretežno sunčani uz jaku i olujnu buru, podno Velebita s orkanskim udarima. Dvije različite slike vremena, ali zapravo je riječ o tipičnim zimskim uvjetima. U gorju oko -4, uz obalu do 6, na otocima koji stupanj više.

KOPNO

U nastavku tjedna na kopnu pretežno sunčano, u petak ujutro prolazno naoblačenje. U četvrtak mjestimice jutarnja magla češća na istoku zemlje. Ostaje vrlo hladno s temperaturom ujutro između -7 i -5 stupnjeva Celzijusa, a danju tek blagi plus praćen slabim do umjerenim sjevercem i sjeveroistočnjakom u srijedu i petak. Krajem vikenda jugozapadnjak i tek koji stupanj više tijekom dana.

MORE

Na Jadranu sunčano i vjetrovito. Puhat će umjerena i jaka bura, u srijedu i petak s olujnim udarima, a u četvrtak tek prolazno okreće na sjeverozapadnjak, u nedjelju jugozapadnjak. Danju oko 9 stupnjeva. Sve u svemu, i ovdje su jakne i kape neizbježne za boravak na otvorenom idućih dana.