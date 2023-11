Ujutro osjetno manje hladno, ali posvuda oblačno, kišovito i vjetrovito. Samo na oko 1000 m nadmorske visine po Gorskom kotaru i Lici uz susnježicu i snijeg. Obilnija kiša s grmljavinom na Jadranu i uz njega. Na kopnu slaba južina, dok će duž obale biti jakog i olujnog juga te još neugodnijeg oštra. Na sjevernom dijelu okreće na jugozapadnjak, zatim i jak sjeverozapadnjak.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj postupan prestanak oborina, krajem dana prolazno smanjenje naoblake. Zapuhat će umjeren sjeverac s kojim će ostati podjednako hladno kao i prijepodne, najviše do 6-7 °C.

Na istoku ostaje oblačno, ali uz sve rjeđu kišu, koja oko slavonskog gorja može prelaziti u susnježicu i snijeg. Nakon jugoistočnog vjetra, umjeren, ponegdje u Podravini i Podunavlju na udare jak sjeverozapadnjak. Temperatura između 5 i 8 °C.

U Dalmaciji još u početku izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, posebice južnije od Splita, gdje će jugo i jugozapadnjak naglo okretati na jak sjeverozapadnjak. Temperatura između 12 i 15 °C, niže u tmurnijem zaobalju.

Na sjevernom Jadranu prestanak kiše, djelomično razvedravanje te slabljenje vjetra, ali će još uvijek dosta oblaka uz doduše slabije oborine biti u gorju, navečer češće u obliku snijega. Temperatura bez veće promjene, ali će se činiti malo ugodnije.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti sredina tjedna hladna uz predah od oborina u srijedu, ali i novo naoblačenje te južinu već tijekom četvrtka. Petak vrlo kišovit uz značajan porast temperature, osobito na istoku. Već u drugom dijelu dana sjeverac koji za vikend donosi novo osjetno zahladnjenje, moguće i snijeg u nizinama.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu lokalno obilna kiša u četvrtak i petak, osobito na sjeveru. Nova je to, ali još jača epizoda olujnog juga. Naglo razvedravanje, ali i osjetno zahladnjenje za vikend donosi bura. Pritom i koja pahulja u subotu može iz unutrašnjosti stići do same obale pa i kojeg kvarnerskog otoka.