Stiže brzo pogoršanje vremena, ali samo do druge polovice tjedna

Tjedan smo započeli srazmjerno stabilno, no, ispred poremećaja koji nam se približavaju sa zapada kontinenta počinje nam pristizati sve topliji zrak uz jačanje južine.

Promjenu u utorak donosi ciklona s kišom, pljuskovima, ali i vrlo vjetrovitim prilikama.

PONEDJELJAK

Ujutro i prijepodne još pretežno vedro i podjednako hladno. Malo oblaka samo na krajnjem zapadu, uz granicu sa Slovenijom, a tek mjestimice u Posavini i Banovini moguća kratkotrajna magla. Bura i tramontana samo na krajnjem jugu, nastavljaju slabjeti, dok će drugdje zapuhati postupno južina.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj oblačnije, ali bit će to uglavnom oni visoki slojeviti oblaci uz koje ostaje dojam barem djelomice sunčanog vremena. No, bit će vjetrovitije uz umjeren ponegdje i jak jugozapadnjak, ali s njim će temperatura lokalno porasti do čak 20 °C.

I na istoku samo visoki pa i prozirni oblaci, ali južina malo manje izražena. Temperatura mjestimice i dvostruko viša od jučerašnje, bit će između 16 i 18 °C.

U Dalmaciji većinom sunčano, prolazno samo umjerena naoblaka. Pritom okreće na jugo, no jačati će tek krajem dana pa će do tada biti ugodno toplo.

Na sjevernom Jadranu u početku dojam još sunčanog vremena, ali vjetrovito uz umjereno i jako jugo, u gorju jugozapadni vjetar. Pritom će se krajem dana skupljati sve više oblaka, osobito na širem riječkom području. Malo toplije, osjetnije u gorskim područjima.

U NASTAVKU TJEDNA NA KOPNU

Današnji dan samo je uvod u jače i razmjerno brzo pogoršanje vremena koje stiže tijekom utorka. Naoblačenje sa zapada s kišom, ponekim pljuskom uz jak ponegdje olujan jugozapadni vjetar, koji će u noći na srijedu okretati na sjeverac. S tim će sjevercem osjetnije zahladiti pa u najvišem gorju može pasti čak i malo snijega. No, oborine ubrzo prestaju, a sunčanije prilike obilježiti će zatim drugu polovicu tjedna, kao i jutarnji mraz, ali danju sve mirnije i ugodnije.

U NASTAVKU TJEDNA NA MORU

Pljuskovi praćeni grmljavinom u utorak će zahvatiti Jadran i područja uz njega, a u srijedu će ih biti uglavnom još samo u Dalmaciji. No, veće probleme donijeti će olujno na udare moguće i orkansko jugo, a zatim bura. No, bura, kako to obično i biva, postupno će rastjerati oblake, iako će s njom osvježiti.