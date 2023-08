budite oprezni Stiže novi toplinski val, temperature će ići i preko 35 stupnjeva, noću i preko 25!

Subota na Jadranu većinom sunčano, ali neće biti sasvim stabilna pa će poslijepodne u Dalmaciji biti umjerenog do jakog razvoja oblaka, s njima i pljuskova i to izglednije u Zagori i na jugu, a pljuskova će biti i lokalno u unutrašnjosti, osobito u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Prijepodne bura, zatim maestral, a dnevna temperatura većinom od 30 do 35 pa će vikend početi vrućinom i sparinom. Dane pred nama će u prvom redu obilježiti daljnji porast temperature pa će u novom tjednu upozorenja na vrućinu biti i ponegdje u unutrašnjosti. Na Jadranu je već danas vrlo vruće i sparno, a idućih dana će temperatura još rasti pa će dnevna često biti iznad 35, a noćna većinom iznad 25. Uz tu dnevnu vrućinu idućih dana bi bilo poželjno smanjiti fizičku aktivnost i boravak na suncu između 11 i 17 sati.