Sunčan početak vikenda uz ljetne temperature: U noći na nedjelju mogu biti grmljavinski pljuskovi

Jutarnja temperatura u kopnenom dijelu zemlje između 13, u gorju do najviše 16 stupnjeva u ostatku unutrašnjosti. Bit će opet i kratkotrajne magle - osobito u kotlinama i u brdskim područjima. Na moru jutro sunčano i toplo, a puhat će slaba do umjerena bura.

Poslijepodne u središnjem i istočnom dijelu unutrašnjosti ostaje sunčano i koji stupanj toplije nego danas - uglavnom između 25 i 28 stupnjeva, a vjetar slab, na istoku slab do umjeren sjeverozapadni.

Sunčan dan bit će i na jugu zemlje uz ljetne temperature - većinom 29 ili 30 stupnjeva. Zapuhat će umjeren sjeverozapadni ili jugozapadni vjetar.

Na sjevernom dijelu Jadrana i u gorju veći dio dana sunčan, a prema večeri i u noći na nedjelju rastu šanse za lokalne grmljavinske pljuskove. I ovdje će tijekom dana puhati umjeren sjeverozapadnjak.

U nedjelju ujutro pljuskovi ili slaba kiša mogući su još u gorskoj Hrvatskoj, a u ostatku unutrašnjosti bit će sunčano! Temperatura će još malo rasti, osobito u ponedjeljak, a sa slabim jugozapadnjakom pristizat će topao i vlažan zrak. U utorak opet promjena vremena - padat će kiša, bit će i grmljavine, a zapuhat će umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Srijeda i četvrtak sunčani, ali u četvrtak uz pljuskove samo u gorju.

I na Jadranu, ali samo sjevernom dijelu grmljavinski pljuskovi i to u noći sa subote na nedjelju što će ponegdje potrajati još i u nedjelju ujutro. Nova kiša i to opet u Istri čeka nas u utorak navečer nakon čega će prolazno zapuhati umjerena bura. Osim te dvije epizode pljuskova, tjedan će biti uglavnom sunčan i vrlo topao, a kako je more oko 24, i idealan za kupanje - osobito u Dalmaciji i na krajnjem jugu.