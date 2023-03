Sunčana i vedra nedjelja, a od utorka pogoršanje. Na kopnu i moru kišovitije i oblačnije

Vikend smo započeli uz brzopoteznu frontu i malo kiše, a nastavili uz dotok hladnijeg zraka sa sjevera kontinenta s kojim se prekinula prava proljeća dostojna toplina. No, pritom je i vjetrovito, osobito na Jadranu uz jaku buru, ali znak je to stabilizacije i jačanja grebena anticiklone koji će se nad našim krajevima zadržati do utorka i ciklone koja će obilježiti sredinu idućeg tjedna.

NEDJELJA

Ujutro i prijepodne većinom pretežno, čak u unutrašnjosti nerijetko i potpuno vedro. Dok će vjetar na kopnu sasvim oslabjeti, duž obale i dalje vjetrovito uz umjerenu i jaku, pod Velebitom i Biokovom na udare olujnu buru. Nakon noćne vedrine jutro osjetno hladnije, na kopnu pri tlu uz mraz.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje većinom sunčano, tek tu i tamo možda samo nakratko malo oblaka na nebu. Vjetar slab, ali svježe ili prohladno uz temperaturu oko 10-11 °C.

Na istoku pretežno sunčano. Temperatura 8-9 °C, ali bez vjetra ili tek vrlo slab činit će se manje hladno nego jučer.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine, a bit će i sve ugodnije uz slabljenje bure, koja će i okretati na većinom umjeren sjeverozapadnjak, pojačan prema otvorenome moru.

Na sjevernom Jadranu pretežno, većinom i potpuno sunčano. Bura će značajno oslabjeti, no temperatura bez veće promjene, slična kao i današnja, oko 15 °C u Istri i na Kvarneru, oko 10 °C u gorju.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

U unutrašnjosti novi tjedan započinjemo još uvijek suho s hladnim jutrom, no danju ponovno u znaku južine iznadprosječne topline, lokalno se čak može ponovno uhvatiti i koja dvadesetica. No, s utorka na srijedu stiže pogoršanje. Jače naoblačenje i kiša s kojima će osjetno osvježiti pa u gorju može nakratko biti susnježice i snijega. Do četvrtka će se razvedriti, a uslijedit će hladna jutra uz postupno malo ugodnije dane.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu od utorka oblačnije, vjetrovitije i kišovitije. Moguće su i nevere, a jako, ponegdje olujno jugo će okretati u srijedu na buru. Stabilnije zatim u drugom dijelu tjedna.