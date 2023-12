Sunce za kraj vikenda: Vedro na kopnu, mirnije na Jadranu gdje će bura slabjeti, a temperature biti ugodnije

Ujutro i prijepodne dosta vedrine, osobito na moru i u gorju. No, u ovo doba godine u stabilnim prilikama u nizinama unutrašnjosti to znači čestu maglu te one niske slojevite oblake, koji će se ponegdje u središnjoj Hrvatskoj i Podravini danas i dulje zadržati. Na kopnu mirno, a na Jadranu bura postupno slabi, uglavnom samo u početku pod Velebitom i na krajnjem jugu još olujni udari.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ti zaostali niski oblaci uglavnom će se izdizati pa će prevladavati sunčano i mirno. Ostaje hladno uz temperaturu oko 6-7 °C, no gdje se magla dulje zadrži moguće i osjetno hladnije.

I na istoku većinom sunčano, rijetko gdje u početku još niska naoblaka, uglavnom u Podravini. Mirno, a temperatura oko 7 °C.

U Dalmaciji potpuno sunčano i vedro, bura će sasvim oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, ali umjerene jačine tek prema otvorenome moru. Time će biti i osjetno ugodnije, ali svježe uz 13 ili 14 °C.

Na sjevernom Jadranu dosta vedrine, malo oblaka samo u gorju, uglavnom oko Velebita, ali bura će oslabjeti. Činit će se tako osjetno ugodnije, a i temperatura malo viša, na moru između 11 i 14 °C, u gorju čak ponegdje do 8 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Početkom novog tjedna na kopnu stabilno, većinom suho, u gorju i sunčano, a po nizinama izgledno sve dugotrajnija magla o čijem će zadržavanju ovisiti i visina dnevne temperature. Potkraj srijede nakon kraće južine jedno prolazno naoblačenje, uglavnom tijekom četvrtka s malo kiše i čini se manje hladnim jutrom. Razvedravanje u petak.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu prvi dio tjedna topliji uz obilje sunca, ali mirniji pa se i uz samu obalu, najizglednije u utorak, očekuje mjestimična magla i sumaglica, osobito na sjeveru. Uz jugo u srijedu malo kiše na Kvarneru, a u prolazno oblačniji četvrtak koja kap moguća i drugdje.