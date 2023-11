Tek pokoja kap kiše neće pokvariti nedjelju, prema večeri razvedravanje, na Jadranu ugodnih 15-ak stupnjeva

Poremećaji se premještaju središnjom Europom, glavninom sjevernije od Alpa, no malo vlage stiže danas i do naših krajeva. No, uglavnom se radi samo o povećanoj naoblaci, bez oborina.

NEDJELJA

Ujutro već oblačnije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, ali tek koja kap kiše ili slabe rosulje moguća kasnije tijekom prijepodneva oko gorja ili većinom na području Korduna i Banovine. Vjetar uglavnom slab, no još rano ujutro na krajnjem jugu umjerena i jaka tramontana. Ostaje hladno, ali zbog viška oblaka na kopnu manje izražen mraz.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice sunčano, a tek u početku sporadično moguće sasvim malo kiše, većinom na širem karlovačkom ili sisačkom području. Prema večeri razvedravanje. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a ostaje podjednako svježe, oko 10 °C.

Na istoku prolazno oblačnije, no suho uz sve više sunčanih razdoblja. Mirnije nego jučer pa će se činit i manje hladno.

U Dalmaciji oblaka kojih i bude, bit će to oni visoki koji ne kvare dojam sunčanog vremena. Puhat će uglavnom slab, tek ponegdje umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura malo viša, bit će između 14 i 17 °C, koji stupanj niže u zaobalju.

Na sjevernom Jadranu razvedravanje, a nešto zaostale naoblake uglavnom u gorskim krajevima. Ugodnije uz slab do umjeren jugozapadnjak, uz more oko 16 °C, ali lokalno i u gorskim krajevima, primjerice Ogulinu, do 14-15 °C.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

U unutrašnjosti postupno sve više oblaka i sve promjenjivije. Već potkraj ponedjeljka kreće kiša, znatno češća, lokalno i obilnija u tmuran utorak. Uz umjeren prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar hladnije, u gorju može u noći na srijedu čak biti i malo snijega. Ubrzo slijedi prestanak oborina i razvedravanje te sunčaniji, ali hladniji, ostatak radnog tjedna uz jutarnji mraz.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu kiša kreće u ponedjeljak uz južinu na sjevernom dijelu, a u utorak će se pljuskovi praćeni grmljavinom proširiti duž ostatka obale. Jugo će tada okretati na jaku, na udare olujnu buru, najjaču u srijedu, prolazno orkanske jačine. To će brzo rastjerati oblake s obale i otoka, ali će i zahladiti. Primjereno hladno za doba godine, no na vjetru će se činiti i hladnije.