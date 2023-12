jutra će biti hladnija Temperatura između 7 i 9 stupnjeva, ali maglovito: U Dalmaciji vedro, ali i vrlo vjetrovito

Danas će jutro biti nešto hladnije od jučerašnjeg. Poslijepodne će u središnjim i sjeverozapadnim predjelima biti djelomično sunčano s povremenom naoblakom. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar. Dnevna temperatura iznosit će oko 7 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će vedrije nego danas. Vjetar će biti slab do umjeren, a temperatura i ovdje nekoliko stupnjeva niža od današnje. U Dalmaciji vedro, ali i vrlo vjetrovito. Bura će i dalje imati olujne, mjestimice i orkanske udare. Tek će krajem dana malo oslabjeti temperatura, većinom oko 11 i 12 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu, sunčano u Gorskom kotaru i Lici oblačnije i rijetko je moguće. Vrlo malo slabih oborina na granici kiše i snijega u gorju, umjeren na udare i jak sjeveroistočnjak, a s druge strane Velebita jaka i olujna bura s orkanskim udarima temperatura na moru od 8 do 11 u gorju, nekoliko stupnjeva u plusu. Vjetar će idućih dana oslabjeti pa ćemo napokon moći uživati u ljepšoj i vedrije Lici, zime. Ujutro će biti magle i u novom tjednu, moguće i dugotrajne. Temperatura se neće previše mijenjati jutarnja u blagom minusu, a dnevna između 7 i 9 stupnjeva, pa zapravo neće biti ni previše hladno. Na Jadranu od nedjelje slab vjetar još u početku bura, zatim sjeverozapadnjak, a onda u drugom dijelu tjedna južina. Prije toga uživajte u sunčanim i vedrim danima koji će nas pratiti sve do sredine novog tjedna. Od ponedjeljka je mjestimice i uz obalu moguća magla, a temperatura se neće previše mijenjati. Toliko od mene uživajte u vikendu i doviđenja. U videu pogledajte više u prognozi Damjane Ćurkov Majaroš