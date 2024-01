Relativno kratak hladni val traje i danas, osobito u vrlo hladnim jutarnjim satima na kontinentu.

Novi tjedan počinjemo stabilno, ali uz postupno slabljenje anticiklone. Naime, vrlo vjetrovito je na sjeverozapadu kontinenta, a tamošnji će frontalni poremećaj u noći na utorak, doduše značajno oslabljen, okrznuti i naše krajeve.

PONEDJELJAK

Ujutro većinom vedro, ali po nizinama česta i gusta magla, koja se lokalno može zadržati i dio prijepodneva, najizglednije u središnjim predjelima. Vrlo hladno, osobito na zapadu unutrašnjosti, ali mraz -10. Mraz nešto rasprostranjeniju i duž obale, uz samo more pa i na otocima, jer će biti mirnije. Naime, bura potpuno slabi, umjerena još samo u početku na krajnjem jugu.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim krajevima izdizanje zaostalih niskih oblaka pa barem djelomice sunčano, no ostaje hladno, tek 2-3 °C usprkos početku južine. No, jugozapadnjak tek navečer uglavnom umjeren, u gorju jak. No, s njim će porasti i naoblaka, a u noći vjerojatnost za slabe oborine s kojima je moguća poledica.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano, hladno, ali temperatura malo viša od jučerašnje, bit će to do 5-6 °C.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine. Mirno, a zato i još malo ugodnije uz većinom 13 °C, malo samo niže u zaleđu.

Na sjevernom Jadranu još barem djelomice sunčano pa i malo ugodnije nego danas. No, krajem dana naoblačenje uz jačanje jugozapadnog vjetra, posebice u gorju, a u noći se očekuje i malo kiše, u gorskim područjima i malo snijega.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Utorak uglavnom samo u noći i ujutro uz prolazno slabe oborine na granici kiše i snijega, ali se one u početku mogu lediti na još uvijek hladnom tlu. No, danju već hladnoća popušta, a zatim većinom suho. Temperatura će još malo porasti od srijede i biti značajnije iznad prosjeka za ovo doba godine, osobito tijekom dana.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u početku samo sporadično malo kiše, ali je ujutro čak i u dalmatinskom zaleđu moguća nakratko poledica. Zatim postupno toplije, uobičajeno ugodno za siječanj. Od četvrtka uz slabu do tek ponegdje u Dalmaciji umjerenu buru i tramontanu sunca neće nedostajati.