U ponedjeljak osjetno hladnije uz kišu i grmljavinu. Potom slijede sunčaniji dani

Preko naših se krajeva premješta ciklona i njeni frontalni poremećaji dalje prema istoku. Sa zapada će je „pogurati“ anticiklona, ali upravo zbog te razlike u tlaku će biti prilično vjetrovito te osjetno hladnije uz pristizanje hladnog zraka sa sjevera kontinenta.

PONEDJELJAK

Prvi dio dana u znaku kiše, pljuskova i grmljavine, na moru nevere, a u višem gorju uz pad temperature susnježica i snijeg. Glavnina oborine ispadati će se do ranog prijepodneva pa će se zamjetnije prorijediti. Razmjerno vjetrovito uz umjeren do, na istoku te srednjem i južnom Jadranu, jak sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura u nizinama oko 6-7 °C, jedva mali plus u gorju, a duž obale od 8 do 12 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj novi val kiše i pljuskova, izraženijih čini se tek lokalno oko Posavine i Banovine. Do večeri prestanak oborina, postupno razvedravanje, ali će biti sve vjetrovitije uz jačanje sjevernog vjetra koji ponegdje može imati olujne udare pa će se već ranije činiti zamjetno hladnije nego što prognoziranih 13-14 °C sugerira.

I na istoku osjetno hladnije nego jučer uz jak i vrlo jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a uz promjenjivu naoblaku još može biti malo kiše ili kojeg kraćeg pljuska, osobito oko slavonskog gorja.

U Dalmaciji razvedravanje, tek još koji pljusak u zaobalju i samo kratko moguće južnije od Splita. No, oblake će tjerati jaka na udare već olujna tramontana, navečer i još hladnija bura.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, rijetko koji lokalni pljusak popodne na širem riječkom području, ali će oborine izglednije biti u nešto tmurnijim gorskom područjima, u višim predjelima čak u obliku susnježice i snijega. Posvuda vjetrovito uz okretanje na jaku i olujnu buru, navečer pod Velebitom s orkanskim udarima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Slijedi par stabilnijih i nešto sunčanijih dana, ali u početku će još uvijek biti vjetrovito te još hladnije, osobito ujutro u utorak i srijedu kada će posvuda nakon noćne vedrine biti minusa i još češće mraza. Rijetko slabe oborine moguće su u utorak sredinom dana uz razvoj oblaka, a onda će kiša sve izglednija biti u drugoj polovici tjedna kada će krenuti nova južina te novo osjetno zatopljenje.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu sunce, bura i tramontana do srijede, a onda vrijeme po slabom do umjereno jugu te iz dana u dan sve višim temperaturama. No, skupljat će se s južinom i sve više oblaka, na sjevernom dijelu moguće uz malo kiše, koje će za vikend biti i duž ostatka obale.