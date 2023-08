U većini zemlje pretežno sunčano do kraja dana. Ipak, u Zagori i na jugu moguć i kraći pljusak

Do kraja dana u većini zemlje pretežno sunčano, poslijepodne će u istočnim i južnim predjelima biti i umjerenog razvoja oblaka, a u Zagori i na krajnjem jugu je moguć i kakav kraći lokalni pljusak. U Slavoniji slab do umjeren jugoistočnjak, a uz obalu prvo burin, a onda jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura uglavnom iznad 30, najviše do 34 stupnja.

IDUĆIH DANA

Do kraja tjedna pretežno sunčano, na Jadranu često i sasvim vedro, a poslijepodne je uglavnom u sjevernim i istočnim predjelima moguć i umjeren razvoj oblaka, lokalno i poneki kraći pljusak. Vjetar će na kopnu izostati, a uz obalu i dalje u noćnim i jutarnjim satima bura ili burin, a sredinom dana i poslijepodne maestral. Temperatura će postupno rasti pa će i noći u unutrašnjosti biti sve toplije, a tijekom vikenda u većini predjela vrlo vruće, mjestimice i iznad 35 °C.

