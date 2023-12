Ujutro magla, ali nastavlja se natprosječno toplo vrijeme. Na moru temperatura ide i do 17 stupnjeva

Nastavljaju se iznadprosječno topli i netipični zimski dani. Tako nas čeka jutro i prijepodne s niskom oblacima i maglom, koje može biti čak i uz more. Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno oblačno, u Dalmaciji djelomice sunčano. Nešto mirnije jutro, uz obalu tek ponegdje burin, a na moru slab sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura u malom plusu, uz more između 9 i 11, u zaobalju i zaleđu i niža.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj zadržavanje niskih oblaka i magle, ali će ponegdje biti sunčanih razdoblja, vjerojatnije prema jugu. Vjetar uglavnom slab, a navečer do umjeren jugozapadnjak, ponajprije u gorju. Navečer i u noći na četvrtak magla. Temperatura između 9 i 12, u maglovitim predjelima osjetno svježije.

Slavonija, Baranja i Srijem u drugom dijelu dana sunčaniji, a navečer i ovdje lokalno moguća magla. Tek u Podunavlju do umjeren jugoistočnjak. Malo svježije nego jučer- oko 13.

Dalmatince očekuje djelomice, ponegdje i pretežno sunčano poslijepodne. Više oblaka može biti u zaleđu. Vjetar uglavnom slab, prema otvorenom moru tek rijetko do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura slična današnjoj... između 14 i 17 stupnjeva.

Sjeverni Jadran i gorje danas najoblačniji dio zemlje... niski oblaci ovdje ostaju sve do kraja dana. U najvišim predjelima tek slab do umjeren jugozapadnjak. U Lici i Gorskom kotaru oko 11, uz more do 14 ili 15 stupnjeva.

KOPNO

I idućih dana na kopnu iznadprosječno toplo s temperaturama do 15 stupnjeva, promjenjivo i pretežno oblačno. Oborina će biti većinom u gorju, dok je vjerojatnost za slabu kišu u cijeloj unutrašnjosti veća u subotu i na Novu godinu. Puhat će slab do umjeren, u najvišim predjelima povremeno i jak jugozapadnjak.

MORE

Na moru slijedi djelomice sunčan četvrtak. U petak mjestimična kiša, (ponajprije na sjevernom Jadranu). U subotu će se s jačim naoblačenjem proširiti duž cijele obale. Lokalno tada mogu pasti i obilnije količine. Vjetar većinom umjeren, u subotu do jako jugo, a u nedjelju bura. I ovdje toplo za doba godine... između 11 i 14 stupnjeva.