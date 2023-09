Uživajmo dok traje u ovom divnom babljem ljetu! Sunčano i vedro s visokim temperaturama

Dok se dobro razvijena i duboka ciklona premješta sjevernim dijelom kontinenta, u našim krajevima vlada polje vedrine. Te je u blizini, iznad Grčke još uvijek visinski vrtlog vlažnog zraka, no ne remeti to stabilnost već samo još danas može biti ponegdje pojačane bure.

ČETVRTAK

Ujutro i prijepodne većinom vedro pa i malo mirnije. Bura će se postupno smirivati, pojačana biti još samo rano ujutro pod Velebitom. No, uz vedrinu jutro malo svježije, osobito na kopnu gdje ne bude kratkotrajne magle ili sumaglice.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno pa i potpuno sunčano i vedro. Vjetar će uglavnom izostajati ili biti samo slab sjeveroistočni. Nakon jutarnje svježine, danju vrlo toplo, temperatura za nijansu čak viša od današnje, bit će oko 26 pa i ljetnih 27 °C.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, samo koji manji oblačak na nebu oko zapadnoslavonskog gorja. Vjetar rijetko, uglavnom u Posavini, slab do umjeren istočni, a ostaje vrlo toplo.

U Dalmaciji vedro, mirnije nego danas, bura će gotovo potpuno oslabjeti i okrenuti na slab do umjeren maestral, ali će opet zapuhati navečer. Temperatura između 27 i 29 °C, a ulovit će se lokalno i koja tridesetica.

Na sjevernom Jadranu i u gorju prolazno malo oblaka, uglavnom na moru onih visokih, koprenastih ili prozirnih. Bura će prolazno popustiti, prema otvorenome okrenuti na sjeverozapadnjak, a bit će time i malo toplije, činit će čak mjestimice i vruće. Temperatura na moru do 29 °C, u gorskim područjima do 24 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Uz dosta sunca, nastavlja se iznadprosječna dnevna toplina, no nakon svježeg, mjestimice i maglovitog jutra. Malo manje topla bit će eventualno nedjelja. Naime, za vikend će prolazno doći do naoblačenja, no ne očekuje se prava kišna epizoda, nego tek pokoji sporadični pljusak, uglavnom u onim najsjevernijim i istočnim krajevima.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu sunce i uglavnom vedrina te toplina primjerenija ljetu. Ujutro burin, a danju slab do umjeren maestral ili vjetar s mora, tek će u nedjelju prolazno opet biti pojačane bure pod Velebitom. Idealno za boravak na otvorenome, a i more je usprkos buri ostalo malo toplije od uobičajenog za kraj svibnja između 22 i 24 °C.