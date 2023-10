Vraća nam se svježije vrijeme s povremenom naoblakom: Možda nas iznenadi i kiša

Danas se tik sjevernije od nas premješta jedan oslabljeni frontalni poremećaj, no donosi samo malo vlažniji i svježiji zrak u vidu povećane naoblake, vrlo rijetko samo manju količinu kiše.

SRIJEDA

Ujutro i prijepodne oblačnije na zapadu pa i većem dijelu unutrašnjosti, čak uz granicu sa Slovenijom postoji već mala šansa za sporadično koju kap kiše. Bit će malo sunca, ali će vedro još ostati samo u Dalmaciji. Vjetrovitije na kopnu uz slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, moguće ponegdje s nakratko jakim udarima. Nakon u noći slabog do umjerenog juga, postupno će na sjevernom Jadranu do sredine dana zapuhati bura, pod Velebitom jaka.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje uz promjenjivu naoblaku, osobito prema sjeveru gdje u Međimurju i Hrvatskom zagorju može prolazno biti malo kiše ili kojeg pljuska. Temperatura osjetno niža od jučerašnje, bit će oko 20-21 °C, a uz sjeverac će se činiti još svježije.

Na istoku oblačniji drugi dio dana, ali ostaje djelomice sunčano, tek sporadično u dijelu Podravine može pasti koja kap kiše. Uz sjeverac manje toplo, bit će između 21 i 24 °C.

U Dalmaciji se ta mala promjena niti neće osjetiti, bit će tek prolazno male ili umjerene naoblake. Vjetar slab s mora, a bit će opet i vrlo toplo.

Na sjevernom Jadranu prolazno više oblaka koji će se nešto dulje zadržati uz granicu sa Slovenijom te u Gorskom kotaru, gdje, kao na krajnjem sjeveru Istre može pasti vrlo malo kiše. No, bit će razmjerno vjetrovito uz mjestimice jaku buru. Temperatura niža, bit će oko 24-25 °C, u gorju oko 20 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Nakon naoblačenje, idućih u unutrašnjosti stabilno, mirno, suho, čak većinom i sunčano, samo će nakratko nešto više oblaka stići tijekom petka. Jutra prohladna, rijetko uz maglu, a danju ugodno, od vikenda opet i malo toplije do 25 °C.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu prevladavajuće sunčano, samo u četvrtak u dalmatinskom zaleđu ili oko otoka uz dnevni razvoj oblaka postoji mala šansa za kakav izolirani kraći pljusak. Slaba do umjerena bura i tramontana do petka, a zatim mirnije, tek danju uz maestral. Temperatura bez veće promjene.